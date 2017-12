Nitrania porazila tabuľkového lídra z Trenčína, Košice podľahli Žiline

HK Nitra - HK Dukla Trenčín 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)



Góly: 17. Krištof (Paulovič, Rais), 19. Kovacs (Milam, Slovák), 20. Krištof (Macík, Rais), 24. J. Ručkay (Csányi), 26. Slovák (Blackwater, Kovacs) - 34. Špankovič (J. Švec, Gašparovič). Rozhodovali: Kubuš, Fridrich - Gegáň, Výleta, vylúčení 5:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3360 divákov



Nitra: Lawson - Mezei, Rais, Ordzovenský, Milam, Versteeg, Rýgl, Miroslav Pupák, Michal Pupák - Paulovič, Krištof, Macík - Blackwater, Slovák, Kovacs - Rzavský, J. Ručkay, Csányi - H. Ručkay, Šille, Fominych



Trenčín: Valent (26. Hiadlovský) - Frühauf, Páč, Cebák, Holenda, Bohunický, L. Ďurkech, Themár - T. Varga, J. Pardavý ml., Radivojevič - J. Bezuch, Bulík, Sojčík - Kukuča, Dlouhý, Mikula - Gašparovič, J. Švec, Špankovič



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Oba tímy neboli v kompletnej zostave, ale hokej bol pekný a ofenzívny. My sme sa dostali v závere prvej tretiny do trojgólového vedenia a myslím si, že štvrtý gól rozhodol o zápase. Hostia nerezignovali, ale bola tam cítiť určitá frustrácia. V tretej tretine si možno ešte diváci pýtali nejaký gól, ale hráči už do toho nešli tým istým spôsobom. Dnešný výsledok sme si hráči aj diváci po dlhej dobe užili, keďže sme doma prehrali s Bystricou a Žilinou, plus odohrali ťažký zápas s Detvou."



Peter Oremus, tréner Trenčína: "Úvod z našej strany vôbec nebol zlý. Bol tam pohyb aj agresivita, ale v závere tretiny sme neustrážili predbránkový priestor a Nitra dala tri góly. To rozhodlo o zápase. V Nitre už potom ťažko otáčať zápas, čiže ja môžem len pogratulovať domácim k víťazstvu."



MsHK DOXXbet Žilina - HC Košice 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)



Góly: 12. Pospíšil (Klimenta, Húževka), 14. Juraško (Švihálek, Stupka), 45. R. Hruška (J. Jurík) - 8. Čížek (Hričina, Jenčík), 25. Boltun (Jenčík, Suja). Rozhodovali: Baluška, Stano – J. Tvrdoň, Krajčík, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 902 divákov.



Žilina: Tomek – Juraško, L. Kozák, Poulin, Mazanec, Chaloupka, Mich. Roman, Meliško, Mendrej – Pospíšil, Handlovský, Klimenta – J. Jurík, R. Hruška, M. Tvrdoň – Stupka, Holovič, Konečný – Rogoň, Húževka, Švihálek



Košice: Lundström – Kessel, Šedivý, Čížek, Koch, Pulli, Michalčin – Kafka, Hovorka, Suja – Spilar, Pacan, Šoltés – Hričina, Boltun, Jenčík – Klíma, Vrábel, Petráš



MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 Orin Detva 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



Gól: 22. Mat. Chovan (Videlka). Rozhodovali: Konc, T. Orolin – M. Orolin, Stanzel, vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Kriška (Lipt. Mikuláš) 10 min za pästný súboj, presilovky a oslabenia: 0:0, 900 divákov.



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Gründling, Nemec, Suchý, Kuráli, Mezovský, Tabaček, Moravčík, Nádašdi – Števuliak, Langhammer, Huna – R. Rapáč, Lištiak, B. Rapáč – J. Sukeľ, M. Sukeľ, Kriška – Laco, Uhrík, Vybíral



HC 07 Detva: Viarbickij – Kuklev, Mar. Chovan, Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko – Klučiar, Surovka, Utkin – Žilka, Mat. Chovan, Milý – Piačka, Murček, Videlka – Jendroľ, Abramov, M. Surový



Nitra 30. decembra (TASR) - V sobotňajšom súboji 32. kola hokejovej Tipsport Ligy zvíťazila Nitra nad vedúcim tímom súťaže Duklou Trenčín 5:1.Zápas sa začal vo veľmi svižnom tempe. Nitrania boli počas prvého dejstva aktívnejší, ale ich prevaha priniesla ovocie až v jeho závere. Najskôr sa v 17. minúte najlepšie zorientoval v skrumáži Krištof a poslal puk za bezmocného Valenta. Následne o dve minúty preukázali Nitrania dôraz pred súperovou bránkou a puk pretlačil za trenčianskeho brankára Kovacs – 2:0. Medzitým skúšal šťastie Radivojevič, ale na dvakrát proti Lawsonovi neuspel. V poslednej minúte úvodnej tretiny predviedla skvelú súhru dvojica Paulovič – Krištof a druhý menovaný zvýšil na 3:0.Trenčanov čakala v druhej tretine ťažká úloha, a to zmazať trojgólové vedenie Nitry. V 24. minúte sa však individuálne presadil J. Ručkay – 4:0. Hostia boli vo veľkom hernom kŕči. Ten ešte viac zovieral Trenčanov po piatom góle v ich sieti. Peknú kombináciu ukázal druhý útok Nitry a na jej konci bol Slovák – 5:0. Tento gól už vyhnal Valenta z bránky a toho nahradil Hiadlovský. Zmiernenie výsledku prišlo v 34. minúte, keď do presnej prihrávky vložil hokejku Špankovič – 5:1.Pred záverečnou tretinou bolo už o víťazovi viac-menej rozhodnuté. Šiesty gól Nitry mohol pridať v 42. minúte Slovák, ale z dobrej pozície neprestrelil Hiadlovského. Trenčania mali k dispozícii štvorminútovú presilovú hru, ale počas nej nedokázali vážnejšie ohroziť Lawsona. Zápas sa už dohrával bez väčších šancí a Nitra si postrážila cenné víťazstvo 5:1 nad tabuľkovým lídrom.Posledný domáci súboj v roku 2017 nezačali Žilinčania dobre. Košičania ich dostali pod tlak a už v 4. min. musel hlavný rozhodca telefonovať, či Kafkova strela neskončila za Tomekom. Gól však predsa len ako prví dali hostia, keď Tomek prišiel o hokejku a Čížek to delovkou od modrej využil. Domáci nezložili zbrane, prežili oslabenie, a v početnej výhode o dvoch hráčov v 12. min. vyrovnali vďaka Pospíšilovi. O necelé dve minúty už bolo skóre v prospech "vlkov", keď Švihálek prihral medzi kruhy Juraškovi a žilinský bek nedal švédskemu gólmanovi "oceliarov" šancu. Žilinčania získali prevahu, korunovať ju mohol Húževka, ale odkrytú bránu nedokázal trafiť.Prostrednú tretinu zápasu začali Košičania lepšie a po faule Poulina vysokou hokejkou hrali štvorminútovú presilovku. Hoci v nej mali niekoľko vyložených príležitostí, skórovať sa im podarilo až dve sekundy pred návratom kanadského beka domácich na ľad, keď v 25. min. Boltun zblízka využil prihrávku Jenčíka. Košice kontrolovali hru, chceli pridať ďalší gól, ale nepotykali si s koncovkou. Od 32. min. hrali Košičania presilovku, nedokázali ju ale využiť, no chvíľu po jej skončení sa podobná príležitosť naskytla aj domácim. Takmer v nej však inkasovali, keď Jenčík v 35. min. aj prekonal Tomeka, ale toho zachránila od gólu pravá žrď, od ktorej sa puk odrazil späť do hry. Vo zvyšnom čase si Lundström poradil so žilinskými šancami a pred treťou tretinou bolo všetko ešte otvorené.Viac po výhre v úvode záverečnej časti túžili domáci. Častou streľbou ohrozovali Lundströma a v 45. min. sa im to vyplatilo. Pokus Juríka švédsky brankár ešte vyrazil, ale iba medzi kruhy, odkiaľ ho prekonal Hruška a poslal "vlkov" do vedenia. V 48. min. ho mohol navýšiť Holovič, ale po prihrávke od Konečného minul v dobrej pozícii odkrytú bránu. Ďalšie ťažké chvíle zažívali hostia v presilovke od 50. min., ale tlak ustáli a Lundström zastavil semaforom aj výborný pokus Juríka. Domáci hýrili aktivitou, hlasivkami a potleskom to ocenili aj fanúšikovia a zaskočení Košičania nevedeli dostať puk poriadne pred Tomeka. Navyše necelých päť minút pred koncom hrali v oslabení a ťažko mohli pomýšľať na vyrovnanie. V záverečnej minúte skúsili hru bez brankára, ale poriadne sa v nej nedostali do šance. Naopak, Pospíšil mohol trikrát skórovať do opustenej brány, ale nepodarilo sa to ani jemu, ani jeho spoluhráčom.V zostave Liptovského Mikuláša figuroval už aj Richard Rapáč, najnovšia posila tímu spod Tatier, ktorého tréner Paukovček zaradil do druhého útoku k bratovi Branislavovi a Lištiakovi. Úvod zápasu sprevádzalo najmä množstvo nepresností na oboch stranách. Prvá vážnejšia šanca prišla v 8. minúte, keď sa M. Sukeľ dostal do úniku, no Viarbického neprekonal. O necelé dve minúty mali Liptáci ďalšiu dobrú príležitosť. Laco našiel pred bránou voľného Lištiaka, ktorý ale ani na dvakrát neprekonal brankára Detvy. Hostia sa do výraznejšieho tlaku dostali až počas prvej presilovky. V 14. minúte sa nahodený puk viackrát poodrážal popred Košarišťana, no z neprehľadnej situácie Detva nič nevyťažila. Ešte pred prvou sirénou sa dostal do dobrej šance J. Sukeľ, ani ten však nenašiel recept na prekonanie Viarbického.Detva však vyškolila súpera v efektivite, keď sa po necelých dvoch minútach druhého dejstva ujala vedenia. Rýchly protiútok nekompromisne zakončil Chovan. V nasledujúcich minútach sa síce domáci hráči snažili o vyrovnanie, ale trápili sa v zakončení. Rysujúca hrozba deviatej prehry im zjavne zväzovala nohy, čo naopak vyhovovalo hosťom, ktorí sa do útoku príliš nehrnuli a umne si strážili jednogólové vedenie.Ani tretia tretina nepriniesla oku lahodiaci hokej. Mikulášania boli smerom dopredu o niečo aktívnejší, ale v zakončení pôsobili kŕčovito. Nabudiť sa ich snažil pästným súbojom Kriška, ktorý s Macejkom spravil rýchly proces. V 50. minúte našiel J. Sukeľ pred bránou brata Matúša, ten však ani tretiu dobrú príležitosť nedokázal premeniť na gól. Posledná päťminútovka sa prakticky odohrala v útočnom pásme domácich, tí zasypali Viarbického viacerými strelami, no vytúžený gól sa im už nepodarilo streliť. Detva najtesnejším víťazstvom 1:0 zmazala nelichotivú sériu jedenástich prehier v rade.