Košice vysoko porazili Poprad, Nové Zámky remizovali s L. Mikulášom

tabuľka:



1. Banská Bystrica 41 24 3 5 9 160:93 83



2. Zvolen 41 22 6 4 9 141:112 82



3. Košice 41 24 3 3 11 140:97 81



4. Trenčín 41 23 5 2 11 119:85 81



5. Nitra 41 22 6 2 11 147:113 80



6. Poprad 41 19 5 3 14 115:111 70



7. Žilina 41 14 2 4 21 102:121 50



8. Nové Zámky 41 10 5 3 23 93:136 43



9. Liptovský Mikuláš 41 8 4 8 21 89:112 40



10. Detva 41 6 0 3 32 77:154 21



--------------------------------------------



11. Slovensko 20 20 3 1 3 13 38:87 14

HC Košice - HK Poprad 4:2 (2:2, 0:0, 4:0)



Góly: 11. Miklík (Dudáš, Pacan), 19. Ovčačík (Pacan, Nagy), 43. Jenčík (Spilar, Suja), 48. Suja (Kessel, Spilar), 54. Nagy, 56. Jenčík (Kafka, Suja) - 15. Mlynarovič (Petran, Štrauch), 16. Buc (Abdul, Matej Paločko). Rozhodovali: Štefik, Holm - Gajan, Gavalier, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 4601 divákov.



zostavy:



HC Košice: Lundström - Dudáš, Kessel, Šedivý, Ovčačík, Michalčin, Pulli, Koch - Miklík, Pacan, Nagy - Kafka, Hovorka, Šoltés - Spilar, Suja, Jenčík - Hričina, Boltun, Petráš - Vrábeľ



HK Poprad: Corbeil - Petran, McDowell, Fabian, Krempaský, Ježek, Davydov, Korenko - Svitana, Mlynarovič, Štrauch - Abdul, Matej Paločko, Buc - Matúš Paločko, Vartovník, Bondra - Hvila, Kundrík, Vašaš - Bjalončík



Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Úvodná tretina nebola z našej strany ideálna, hoci sme v nej išli do vedenia. V druhej časti sme pridali pohyb a dostávali sme sa do šancí. Všetko podstatné sa udialo v tretej tretine, keď sme sa presadili v presilovkách a aj v oslabení."



Marcel Ozimák, tréner HK Poprad: "Do Košíc sme pricestovali s omladeným kádrom. Hráčom patrí pochvala za výkon v prvej a druhej tretine. Zápas však nevyšiel našej elitnej formácii, ktorá sa nepresadila ani v presilovkách a bola pri štyroch inkasovaných góloch. Tak to však býva a nemôžu nás stále ťahať tí istí hráči. Rozhodli šance, ktoré si Košičania vypracovali aj s naším prispením. Myslím si, že domáci vyhrali zaslúžene. Dnes vyhrala skúsenosť nad mladosťou."



HC Nové Zámky - MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Góly: 8. Šimun (Šille), 35. Varga (Fábry), 44. Škoda (Varga, Novotný) - 29. Laco (Kriška, Nádašdi), 54. Huna (Števuliak, Langhammer). Rozhodovali: Müllner, Novák - Krajčík, Výleta, vylúčení: 2:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1158 divákov.



Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: "V prvej tretine sme boli lepší, mali sme šance a išli sme aj do vedenia. V druhej tretine sme z toho vypadli a súper bol jasne lepší, ale podržal nás gólman. V tretej tretine sme dali gól, ubránili sme to, aj keď sme na konci urobili zbytočnú chybu a urobili zo zápasu drámu. Musím chlapcov pochváliť, bojovali. Boli tam chyby, ale sú to pre nás veľmi dôležité tri body do boja o play off."



Pavel Paukovček, tréner Liptovského Mikuláša: "V prvej tretine bol súper lepší, išiel do vedenia 1:0. Od druhej sme si vytvorili tlak, dali sme kontaktný gól. Paradoxne, v tom najväčšom tlaku, ktorý sme mali, sme urobili chybu a dostali sme gól na 2:1. Myslím, že toto rozhodlo o výsledku zápasu. Chlapci bojovali, nemožno im vyčítať, že by nemali snahu. Žiaľ, každá chyba, ktorú urobíme, je potrestaná. Musíme sa z nich poučiť a ísť do ďalších zápasov. Sezóna je ešte dlhá a musíme bojovať ďalej."





Trenčín – Banská Bystrica 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)



Gól: 49. Holenda (Bohunický, Gašparovič). Rozhodovali: Konc, Stano – Junek, Šefčík, vylúčení: 4:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 2787 divákov.



Trenčín: Hiadlovský – Romančík, Starosta, Bohunický, Frühauf, Pač, Holenda, Themár – Bezúch, Ölvecký, Radivojevič – Sojčík, Smolka, Varga – Gašparovič, Dlouhý, Mikula – Hudec, Pardavý, Švec – Deveaux



Bystrica: Lukáš – Rosandič, Ďatelinka, Sedlák, Gelinas, Košecký, Mihálik, Gabor, Švarc – Lamper, Surový, Brittain – Hohmann, Bubela, Bartánus – Faille, Tamáši, Asselin – Kabáč, Češík, Bortňák



Peter Oremus, tréner Trenčína: "Stretli sa dve výborné mužstvá. Ukázalo sa, že aj s jedným gólom sa dá vyhrať. Hra sa divákom musela páčiť a sme radi za tri body."



Vladimír Országh, tréner Ban. Bystrice: "Myslím si, že to bol veľmi vyrovnaný zápas. Prvá tretina vyšla domácim, v druhej tretine sme boli aktívni a vypracovali sme si niekoľko šancí. Napokon rozhodli maličkosti. Pre nás bol inkasovaný gól nešťastný. Bol to zápas o jednom góle, ten sme inkasovali my. Čo sa týka nasadenia, nemám hráčom čo vyčítať, ale rozhodli detaily."



Trenčianska striedačka sa teší po góle v zápase 39. kola hokejovej Tipsport Ligy HK Dukla Trenčín - HC'05 iClinic Banská Bystrica, 21. januára 2018 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

MsHK DOXXbet Žilina – HK Nitra 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)



Góly: 4. Tvrdoň (J. Jurík), 20. Ondruš (Konečný, Mich. Roman) – 1. Kovacs (Paulovič), 6. Krištof (Rais), 40. H. Ručkay (Macík, Versteeg). Rozhodovali: Lokšík, Fridrich – M. Orolin, Kollár. Vylúčení: 2:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1001 divákov.



Zostavy:



Žilina: Tomek – Mikuš, Kozák, Andersons, Juraško, Mazanec, Hatala, Mich. Roman – Pospíšil, Holovič, Stupka – J. Jurík, Hruška, Tvrdoň – Klimenta, Húževka, Švihálek – Rogoň, Ondruš, Konečný



Nitra: Lawson – Rais, Rýgl, Ordzovenský, Milam, Pupák, Versteeg, Korím – Paulovič, Krištof, Kovacs – Blackwater, Slovák, Lantoši – H. Ručkay, J. Ručkay, Macík – Csányi, Šiška, Rzavský



Petr Rosol, tréner Žiliny: "Aj napriek tomu, že je Nitra silný súper, sme mali na víťazstvo v zápase. Nehrali sme zle, ale bohužiaľ, pri našej streleckej impotencii, si nemôžeme dovoliť dostávať góly, aké sme dostali na 1:2 a 2:3. Boli sme nedôrazní. Zvlášť ten posledný nás stál víťazstvo. Gólov veľa nedávame a musíme preto lepšie brániť. Pokiaľ tomu tak nebude, body získavať nebudeme."



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Trikrát sme viedli, ale na tretí gól už domáci nedokázali naše vedenie dotiahnuť. Musím pochváliť brankára Lawsona, v závere nás výrazne podržal. Zápas sa nevydaril našej druhej formácii, ale prvý Krištofov útok po slabšom minulom zápase zabral, a aj preto sme náročný zápas zvládli."



HKM Zvolen - HC 07 Orin Detva 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)



Góly: 18. Obdržálek (Coffman, Ross), 38. Špirko (Zeleňák, Puliš), 45. Matis (Kováčik, Špirko), 49. Steen (Coffman, Obdržálek), 59. Coffman (Obdržálek), 60. Drgoň - 39. Belluš (Sitnikov, Mar. Chovan), 46. Videlka (Murček), 48. Murček (Videlka). Rozhodcovia Jonák, Goga - Kacej, Rojík, vylúčení 11:7, navyše 10 min Šišovský za napadnutie hlavy a krku - Jendroľ 5 min, presilovky 1:0, v oslabení 0:0, 2102 divákov.



HKM Zvolen: Šimko - Drgoň, Ross, Bokroš, Kováčik, Ťavoda, Hraško, Zeleňák, Dubeň - Coffman, Steen, Obdržálek - Šišovský, Kytnár, Kelemen - Puliš, Špirko, Matis - Síkela, V. Fekiač, Ďaloga



HC 07 Orin Detva: Hackett - Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Macejko, Šimon, Gachulinec - Belluš, Surovka, Sitnikov - Milý, Gašpar, Žilka - Videlka, Murček, Ščurko - D. Jendroľ, M. Surový, Jakubík



Peter Mikula, tréner Zvolena: "Nedokázali sme sa nakopnúť do ľahkosti, viazla nám súhra, medzihra a bolo tam aj dosť veľa nepresností a chýb. Detva bola stále pre nás na dištanc dobrého výsledku. Záver bol možno pre divákov na zabavenie, nebolo to však hokejové, skôr sa nahromadilo dosť špinavosti, čo do hokeja dnes už nepatrí. Rád som za tri body, no na lepší výkon z Nitry sme nenadviazali, to ma najviac mrzí."



Pavel Igríni, asistent trénera Detvy: "Chcem v prvom rade pogratulovať domácemu trénerovi k víťazstvu. Keď som pred zápasom videl štyri vyrovnané lajny domácich, mal som obavy, nakoniec sme relatívne odohrali celkom slušný zápas. Samozrejme, až na ten záver, vyznel pre nás dosť tragikomicky."



Bratislava 21. januára (TASR) - V šlágri 39. kola Tipsport ligy zvíťazil štvrtý Trenčín doma nad prvou Banskou Bystricou tesne 1:0. Druhý Zvolen vyhral nad Detvou 6:3 a tretie Košice si poradili vo východniarskom derby s Popradom 4:2. Piata Nitra vyhrala v Žiline 3:2. Medzi prvý a piatym celkom tabuľky je tak rozdiel iba tri body.XXXÚvod prvej tretiny piateho východniarskeho derby priniesol "oťukávací" hokej. Jenčík ešte v 10. minúte neuspel v krátkom úniku, ale diváci sa v ďalšom priebehu prvej časti bavili ofenzívnym hokejom s viacerými šancami i gólmi. Skóre otvoril Miklík, keď v 11. minúte presne namieril odrazený puk. Popradčania sa však nenechali zaskočiť a ich gólová odpoveď prišla o štyri minúty. Brankár domácich Lundström neskrotil puk po Petranovej strele a Mlynarovič vyrovnal - 1:1. Uplynulo iba 63 sekúnd, keď si Abdul v útočnom pásme počkal na Buca, ktorý na dvakrát pridal druhý gól hostí. O tom, že sa prvá tretina skončí nerozhodne, rozhodol domáci obranca Ovčačík, keď si ideálne nakorčuľoval na prihrávku Pacana - 2:2.V 23. minúte mohol Šoltés nakloniť skóre na stranu domácich, ale Corbeil zmaril jeho príležitosť. Popradčania sa opierali o pozornú defenzívu a snažili sa hroziť najmä z brejkov. V polovici druhej časti ich dvakrát oslabil Petran, ale Košičania presilovkami pohrdli.Košičania už v úvode tretej časti naznačili snahu o tretí gól. Do karát im zahrala presilovka v 42. minúte. V nej sa pred brankára Corbeila natlačil Spilar a Jenčík dostal puk do bránky - 3:2. Domáci boli na koni a v 48. minúte bol ich náskok už dvojgólový, keď Kesselovu strieľanú prihrávku nechytateľne tečoval Suja - 4:2. Hosťom v tretej tretine dochádzali sily, čo bola voda na košický mlyn. Za stavu 4:2 hrali hostia presilovku, ale namiesto vyrovnania inkasovali piaty gól, keď v úniku dvoch na jedného skóroval Nagy. Ako využiť presilovku ukázali Košičania súperovi v 56. minúte, keď po rýchlej akcii Jenčík dorazil puk za Corbeila - 6:2. Košičania si už presvedčivé víťazstvo ustrážili a získali cenné tri body.Oba celky mali po 40 dueloch na konte zhodných 40 bodov, bolo teda jasné, že v Nových Zámkoch sa odohrá tzv. šesťbodový zápas. Do prvej výraznejšej možnosti sa po Zbořilovej prihrávke medzi kruhy dostal Šimun, jeho zakončenie však zblokovali hosťujúci obrancovia. Gólom neskončila ani Vargova aktivita pred Košarišťanom ani únik Števuliaka, ktorý poslal puk len do Barošovej hrude. Prvý gól však prišiel už o niekoľko sekúnd. Šille vybojoval puk v strednom pásme, presnou prihrávkou našiel Šimuna a ten zasunul puk medzi betóny mikulášskeho brankára. V následnej presilovke mohli domáci pridať i druhý zásah, no Jurík pred Košarišťanom neuspel. V závere úvodnej tretiny mali Liptáci príležitosť vyrovnať, no Paukovčekovu prihrávku nepremenil Huna. Svoju príležitosť nevyužil počas presilovky Laco, Barošove betóny boli rýchlejšie.V druhej tretine predviedol peknú akciu Šimun. Obhodil si obrancu, no z ľavého kruhu zakončil len do Košarišťanových betónov. V 29. minúte bolo vyrovnané. Kriška počas presilovky vyslal puk bez prípravy na novozámockú bránu, kde ho úspešne tečoval Laco. Prinavrátiť vedenie Novozámčanom sa snažil Jurík, ktorý sa predral po pravom krídle. Puk z jeho hokejky však nenašiel správneho adresáta a v bránke skončil hosťujúci gólman. V 35. minúte predviedli domáci najkrajšiu akciu duelu. Varga našiel v útočnom pásme Fábryho, ten puk s chladnou hlavou podržal a vrátil Vargovi, ktorý ho bez problémov poslal do siete Liptákov. Vyrovnať mohol Langhammer, no jeho prienik z pravej strany stroskotal na Barošovi. Podobne dopadol i pokus Jakuba Sukeľa.Štyri minúty po štarte tretej tretiny sa Novozámčania ujali dvojgólového vedenia. Varga zadovkou našiel Škodu a ten na dvakrát poslal puk do brány. Gól nakoniec musel potvrdiť i videorozhodca a domáci dostali i príležitosť hrať presilovku. Tú však nevyužili. Liptáci zdramatizovali zápas v 54. minúte, keď sa príklepom z pravého kruhu presadil Huna. Zo strany domácich predviedol pekný prienik Varga, ktorý sa pred Košarišťana natlačil z pravej strany, v páde však už nezasunul puk medzi žrde. V závere zvolili hostia hru bez brankára, ani to však na výsledku nič nezmenilo.Zápas na trenčianskej Sihoti prinášal od úvodu zaujímavý hokej. Už v 3. minúte sa po dobrej práci Ölveckého zmocnil puku Radivojevič. Veľa nepremýšľal a snažil sa prestreliť Lukáša, pred ktorým stál obranca. Na opačnej strane sa nepresadil Bubela a po prihrávke spoza bránky poslal Mihalik puk príliš vysoko. Trenčania mohli "baranov" zaskočiť v 6. minúte. Radivojevič vyhral súboj s brankárom, ale Dukla nedokázala od modrej čiary presne zakončiť a dostať puk do odkrytej bránky. Aktivitu Dukly v úvodnej desaťminútovke zakončil Radivojevič, ktorý zostal nepokrytý, ale strelou z ľavého kruhu našiel iba pripravenú lapačku gólmana. Ideálnu príležitosť otvoriť skóre mala Banská Bystrica počas štvorminútovej presilovej hry. Napriek tlaku však puk do siete Hiadlovského nedostala. Paradoxne, najväčšiu šancu mal na opačnej strane Radivojevič, ktorý nedokázal potrestať chybu hostí. Po návrate Gašparoviča z trestnej lavice vzniklo prečíslenie, to však potrestaný hráč do gólového zakončenia nepretavil.Líder po prestávke naskočil do zápasu aktívne. Bartánus dostal puk medzi kruhy. Zblízka však nedokázal trafiť priestor bránky. Pri presilovke "vojakov" sa hostia utrhli. Pri nájazde dvoch na jedného Faillemu chýbalo o niečo viac času na dôsledné zakončenie. V 27. minúte išiel na trestnú lavicu po druhý raz za hru so zdvihnutou hokejkou Gašparovič. Pri početnej výhode sa nepresadil Bubela. Po jej skončení zotrvala Banská Bystrica v tlaku. Krížna prihrávka od mantinelu našla nakorčuľovaného Gélinasa, no tomu sa puk skĺzol z čepele a mieril mimo troch žrdí. Tri minúty pred sirénou sa od mantinelu natlačil pred bránku Surový, ale puk za Hiadlovského neprepasíroval.Dráma vrcholila v poslednej tretine. Ani jeden tím sa nechcel uspokojiť s nerozhodným výsledkom. V 46. minúte skončil v domácej sieti namiesto puku kapitán Surový. Tlak pred brankárom Lukášom dokázala vytvoriť najmä prvá formácia. A keď to nešlo po pekných akciách, ujalo sa nahodenie Holendu od modrej čiary, ktoré sa odrazilo za bránkovú čiaru - 1:0. "Vojaci" záverečné minúty ustáli a body zostali doma.Domáci hokejisti začali boj o ďalšie body, ktorými by stiahli ešte šesťbodové ultimátum od vedenia klubu, veľmi zle. Hneď v prvom striedaní nepokryli pred bránkou Kovacsa, ktorý v 24. sekunde otvoril skóre. "Vlci" však odpovedali v 4. minúte hneď v prvej presilovke zápasu, keď si Tvrdoň nakorčuľoval s pukom spoza bránky pred Lawsona a pomedzi jeho betóny vyrovnal. Vyrovnaný stav však nevydržal dlho, Krištof v 6. minúte vošiel s pukom do útočnej tretiny, ani jeden z kvarteta domácich ho nezastavil a po strele spomedzi kruhov kapituloval Tomek po druhý raz. Hra sa potom vyrovnala, šancí na zmenu skóre bolo niekoľko, ale neujala sa ani jedna. Až 43 sekúnd pred prvou sirénou unikol po prihrávke Konečného Ondruš a strelou švihom po druhý raz vyrovnal."Vlci" vstúpili do druhej časti presilovkou, ale nielen, že ju nevyužili, ale po Juríkovom priestupku mali potom výhodu hostia. Domáci ju prežili bez inkasovaného gólu, druhý v zápase však mohol chvíľu na to pridať Kovacs, no Tomek mu semaforom vystavil stopku. Diváci sledovali vyrovnaný hokej, v ktorom chceli oba tímy ísť opäť do vedenia, ale v snahe o gól robili aj množstvo chýb a veľa dobrých akcií stroskotalo na oboch stranách na nepresnosti finálnych prihrávok. Od 33. minúty hrali hostia po Tomekovom faule na Kovacsa presilovku, no Žilinčania sa ubránili. V záverečnej minúte však domáci nepokryli Henricha Ručkaya, ktorý 46 sekúnd pred druhou prestávkou spomedzi kruhov švihom poslal svoj tím po tretí raz v zápase do vedenia.Žilina začala aj poslednú tretinu presilovkou, no ani v tejto početnej výhode nedokázala skórovať. Viac sa však tlačila do ofenzívy a snažila sa o vyrovnanie skóre aj do tretice. Akcie Tvrdoňa a Klimentu sa však gólom neskončili, na druhej strane ohrozil Tomeka Lantoši. V 50. minúte mohol po druhý raz v dueli skórovať navrátilec do zostavy Ondruš, ale pokusom spomedzi kruhov nastrelil iba Lawsona. Z nitrianskych hráčov sa na opačnej strane pripomenul šesť minút pred koncom Blackwater, jeho šancu zblízka však zastavil Tomek lapačkou. Päť minút pred koncom hrali domáci presilovku, šance Hrušku a ďalších sa však gólom neskončili a hostia sa ubránili. "Vlci" sa 105 sekúnd pred záverom odhodlali k hre bez brankára, ale nevypracovali si žiadnu šancu a Nitra si tri body uchránila.Regionálnemu derby zápasu chýbal v 1. tretine spád, hokeja si diváci príliš neužili a skôr si všímali množstvo vylúčení. Z rozkúskovanej hry vyťažili domáci aspoň jeden gól, v 18. minúte Obdržálek prepálil Hacketta v bránke a zdalo sa, že navodil pokojnejšiu atmosféru. Detvania sa od úvodu snažili zaskočiť favorita, v 5. minúte nepremenil vďaka Šimkovi v bránke veľkú šancu Belluš a prekonať ho mohol aj v presilovke v 8. minúte, no netrafil bránku. Domáci sa pomaly rozbiehali, až v 13. minúte vážnejšie ohrozili bránku vďaka nepresnej strele Kytnára.V druhej tretine tiež čas s mnohými prerušeniami pomaly ubiehal. Už v 30. sekunde mal gól na hokejke Obdržálek, na druhej strane za chrbtom Šimka zasa po strele Žilku zazvonila žŕdka. V rovnakej 23. minúte sa hostia dokonca aj tešili z gólu, ktorý im však po preštudovaní videozáznamu rozhodca za posunutie bránky neuznal. Detvania sa spoliehali hlavne na rýchle protiútoky, často však pri nich zlyhávali vo finálnej fáze, v 35. minúte po prieniku Videlku zasa vložil Šimko na poslednú chvíľu do strely pravý betón. Veľký potlesk si zaslúžil v 38. minúte Špirko. Síce nebol v pohybe, no pred bránkou zostal úplne osamotený, ukázal dokonalú kľučku a blafákom prekonal Hacketta druhýkrát. Detvania si udržali šancu na zvrat rýchlou odpoveďou už po 37 sekundách, keď Šimkovi vypadol puk a Belluš znížil.V tretej tretine odskočili súperovi o dva góly Zvolenčania v 45. minúte po strele Kováčika a prekrásnom teči Matisa, po ktorom skončil puk pod hornou žŕdkou. Ani tento okamih však hostí nepodlomil a o necelú minútu Videlka po šikovnom blafáku strelil kontaktný gól. V 48. minúte nepremenil Coffman samostatný nájazd a tento moment sa domácim dosť vypomstil, pretože po následnom brejku Murček vyrovnal. O necelú minútu v 49. minúte však vedenie na stranu Zvolenčanov zblízka strhol Steen. Gólostroj, pri ktorom padli štyri góly počas ani nie štyroch minút, sa potom zastavil a domáci si napokon upracované tesné víťazstvo nielen udržali, ale ho aj skrášlili. Presne 2:17 minúty pred klaksónom sa začala power play hostí, no nevydarila sa a Coffman v 59. minúte trafil prázdnu bránku. Detva si 73 sekúnd pred koncom zahrala ešte so šiestimi hráčmi proti trom, no paradoxne Drgoň opäť do prázdnej bránky pridal šiesty gól domácich.