TL: Banská Bystrica ani Zvolen nesúhlasia s rozpisom, HKM začal konať

Banská Bystrica/Zvolen 14. augusta (TASR) – Vyžrebovanie novej sezóny hokejovej Tipsport Ligy rozhnevalo dva kluby na strednom Slovensku vzdialené od seba iba dvadsať kilometrov. HC'05 iClinic Banská Bystrica a HKM Zvolen majú podľa pôvodného rozpisu hrať domáce zápasy v jednom termíne, čo by sa odzrkadlilo nielen v návštevnosti na daných štadiónoch, ale aj v marketingovej a reklamnej oblasti.



"Desať rokov to fungovalo tak, že keď hrala Banská Bystrica doma, Zvolen hral vonku a opačne. Nie je to dobrý marketingový ťah. Takýmto spôsobom sa nezvýšia príjmy klubov. Nedostali sme právo oponovať voči takémuto ťahu. Vždy bolo každému jasné, že Zvolen a Banská Bystrica mali rozdielne čísla pri žrebovaní, no tentoraz niekto zmenil desaťročný úzus. Neviem si to vysvetliť, je to neracionálne rozhodnutie od zeleného stola. Takýmito rozhodnutiami sa pochovávame," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii prezident HC'05 iClinic Banská Bystrica Juraj Koval, ktorému sa okrem toho ešte nepáči, že majstrovský tím nehrá prvýkrát v histórii súťaže úvodný zápas novej sezóny doma: "Čím viac sa presviedčam o tom, že názory klubov, ktoré tvoria súťaž, sú nepodstatné. Je unikátom a hanbou, že majster neotvára doma ligu, nemá právo vyvesiť majstrovskú zástavu v prvom zápase sezóny. Niežeby sme si na tom zakladali, ale je to nevhodný precedens."



Vedenie hokejovej Banskej Bystrice už strácalo ilúzie, že by niekto vyžrebovanie Tipsport Ligy 2019/2020 po zverejnení zmenil. Zvolenčania sa o danom stave dozvedeli s miernym oneskorením v stredu a začali konať. "Po telefonickom rozhovore s členom ligovej rady Igorom Guryčom sme sa dohodli, že pošleme žiadosť o prežrebovanie súťaže. Nevedeli totiž o našej požiadavke. Mám prísľub, že nám vyjdú v ústrety tak, aby Zvolen a Banská Bystrica nehrali domáce zápasy v jednom termíne," uviedol pre TASR prezident HKM Zvolen Dušan Mráz a na margo finančných strát, ak by k zmene neprišlo, dodal: "Ťažko je vyčísliť finančné straty, ale máme informácie od viacerých televíznych spoločností, že pre tento náš región majú k dispozícii iba jeden štáb, vysielal by sa teda iba jeden šot z jedného vybraného štadióna. Uškodilo by to obom klubom, reklamní partneri by boli menej videní. Ďalšou položkou je vstupné zo zápasov. Napríklad na Slovan či iný kvalitný tím prídu do Zvolena aj Banskobystričania a naopak to platí tiež. Nehovoriac o tom, že hokejoví fanúšikovia, ktorí majú blízko do oboch miest, chodia skoro na každý zápas jedného i druhého tímu."