TL: Popradčania zdolali Košičanov

HC Košice - HK Poprad 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Gól: 28. Svitana (Paločko). Rozhodovali: Novák, Konc - Kacej, Šefčík, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4259 divákov.



HC Košice: Habal - Čížek, Dudáš, Koch, Pretnar, McDowell, Pulli, Lenďák - Netík, Brophey, Kafka - Haščák, Suja, Nagy - Spilar, Galamboš, Šoltés - Hričina, Klíma, Žitný



HK Poprad: Vošvrda - Salija, Kozák, Petran, Brejčák, Ťavoda, Erving, Karlsson - Svitana, Mlynarovič, Koyš - Abdul, Paukovček, Zagrapan - Václav, Heizer, Takáč - Macík, Bjalončík, Paločko

Košice 23. septembra (TASR) -Od prvých minút sa hralo vo vysokom tempe, ale gólových šancí bolo minimum. Košičania mali v prvej časti herne mierne navrch, snažili sa otvoriť skóre, ale to sa im nepodarilo ani v 7. minúte, keď Kafka nevyužil Netíkovu prihrávku. Záver prvej časti herne patril hosťom, ale pri šanci Saliju zachránila brankára Habala ľavá žŕdka a úspešný nebol ani Zagrapan.Popradčania držali v úvode druhej časti súpera na dištanc a nedovolili Košičanom dostať sa do tlaku. Naopak, v 27. ich zovreli pred Habalom, po sérii viacerých šancí sa však gólom neskončil ani Kozákov teč Petranovej strely.boli za aktivitu odmenení v 28. minúte. Po chybe Dudáša sa k puku dostal Paločko, posunul ho pred bránku voľnému Svitanovi, ktorý pohotovo skóroval - 0:1. Zaujímavé dianie v polovici druhej časti vyvrcholilo efektnou lapačkou Vošvrdu proti Čížekovej strele, no skóre nezmenila ani Macíkova strela do žŕdky. Košičania v závere druehj tretiny vystupňovali tlak, často sa hralo pred Vošvrdom, no ten zmaril aj sľubnú príležitosť Nagya v 39. minúte. Popradčania počas presilovky v 43. minúte zvierali súpera v obrannom pásme, no gólom sa neskončila ani veľká šanca Heizera, ktorý pred odkrytou bránkou nenamieril presne.Tretia tretina bola najmä o košickej snahe vyrovnať a popradskej postrážiť si tesný náskok. Hostia umne bránili a hoci sa Košičania často dostali pred brankára Vošvrdu, ich strelecké pokusy boli často nepresné alebo zblokované. Druhý gólový úder mohol domácim zasadiť v 54. minúte Koyš, vo výbornej pozícii však blafákom neprekonal Habala. Domáci v závere skúsili aj hru so šiestimi hráčmi, ale skóre sa už nezmenilo.