TL: Nitra zvíťazila nad Duklou Trenčín

HK Nitra - HK Dukla Trenčín 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Góly: 24. Pupák (Sloboda, Fominych), 53. McCormack (Lantoši), 59. Blackwater (Lantoši) - 48. Starosta (Sojčík, Radivojevič) Rozhodovali: Stano, Kókai (Maď.) - Tvrdoň, Váczi (Maď.), vylúčení: 3:6, navyše: Radivojevič (Trenčín) DKZ za nešportové správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3034 divákov



Nitra: Foltán - Mezei, McCormack, Rais, Morrison, Versteeg, Rácz, Sloboda, Pupák - Blackwater, Slovák, Lantoši - Scheidl, Richard, Buček - Pätoprstý, Bortňák, B. Rapáč - Hrušík, Čaládi, Fominych



Trenčín: Valent - Rýgl, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Bokroš - Radivojevič, Ölvecký, Sojčík - Bartovič, Sádecký, Hecl - T. Varga, Bližňák, Mikula - D. Hudec, J. Pardavý ml., J. Švec - Špankovič



Nitra 23. septembra (TASR) -Prvú tretinu medzi Nitrou a Trenčínom "zdobilo" veľa nepresností. Diváci určite očakávali atraktívnejší priebeh úvodnej tretiny. Z väčších príležitostí sa dajú vypichnúť iba dve trenčianske. Najskôr vo 4. minúte mohol potrestať Sádecký zaváhanie brankára Foltána, ale neuspel. Rovnako pochodil aj v Hecl, ktorý v záverečných sekundách nastrelil žŕdku. Do druhej tretiny mali obe mužstvá čo zlepšovať.Prostredná časť hry už vyzerala lepšie, priniesla herné zlepšenie a viacero dobrých šancí na oboch stranách. Prvý gól zápasu padol v 24. minúte, keď nahodil puk od modrej čiary Pupák a do vlastnej brány si ho zrazil jeden z obrancov hostí - 1:0. V 27. minúte mohol najskôr poslať Nitru do dvojgólového vedenia Lantoši, ale nastrelil iba brvno. Hneď vzápätí mal ešte väčšiu šancu na strelenie gólu Slovák, ale Valenta v samostatnom úniku neprekonal. V 37. minúte mal na hokejke vyrovnanie hosťujúci Pardavý, ale jeho oslabovková strela mierila iba do Foltána.V 44. minúte mal šancu domáci Buček, ale puk mu v dobrej pozícii ideálne nesadol a Valent s jeho strelou nemal problém. V 48. minúte dokázala Dukla vyrovnať zásluhou Starostu. Gól ešte musel odobriť videorozhodca na základe požiadavky zo strany Nitry, ktorá signalizovala nedovolené bránenie brankára. V 53. minúte utrpeli Trenčania dvojitý úder. Prvý v podobe gólu z hokejky McCormacka a druhý hneď vzápätí, keď za nešportové správanie putoval pod sprchy hosťujúci kapitán Radivojevič. Šancu na záverečný tlak si Trenčania pokazili zlým striedaním, za čo videli dve minúty pred koncom dvojminútový trest. V 59. minúte uzavrel stav stretnutia gólom na 3:1 Blackwater.