TL: Zvolen tesne podľahol Popradu

HIKM Zvolen - HK Poprad 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Góly: 15. Vandas (Petráš, Špirko), 16. Šišovský (Lušňák, Zeleňák), 41. Vandane (Špirko, Chovan) - 9. Mlynarovič (Kozák, Belluš), 28. Petran (Mlynarovič), 42. Paukovček (Heizer), 48. Zagrapan.

Rozhodovali: Adamec, Rencz - Šefčík, Muzsik, vylúčení 3:5, presilovky 1:1, oslabenia 0:1, 2086 divákov.

HKM Zvolen: Skapski - Vandane, Ulrych, Růžička, Zeleňák, Drgoň, Pöyhönen - Vandas, Petráš, Špirko - Lušňák, M. Halama, Šišovský - Zuzin, Kytnár, Mich. Chovan - Marcinek, P. Halama, Andrisík

HK Poprad: Gračnar - Petran, Brejčák, Salija, Ťavoda, Kozák, Erving, Fabian - Václav, Mlynarovič, Takáč - Koyš, Zagrapan, Miškovec - Svitana, Heizer, Bondra - Macík, Paukovček, Belluš

Zvolen 28. októbra (TASR) - Domáci sa schuti pustili do súpera, vytvorili si tlak, ktorému chýbalo jediné, góly. Šance nepremenili postupne Chovan i Špirko, tú najväčšiu spálil v 14. min navrátilec do zostavy Marcinek. Hosťom prospela presilovka a gólový teč Mlynaroviča v 9. min po strele Kozáka. Tabuľkový líder si divácky dojem z hry zlepšil v rozpätí 63 sekúnd a vždy po šikovnom tečovaní puku. Najskôr 15. min Vandas doslova preloboval Gračnara v bránke a onedlho po strele Lušňáka nastavil Šišovský hokejku tým správnym smerom a Gračnar opäť nestačil správne zareagovať. V druhej tretine mohli nepremenené príležitosti domácich mrzieť, pretože v 28. min Petran pomedzi betóny Skapského vyrovnal. Aj v 27. min mal blízko ku gólu, dokonca v oslabení, Takáč po chybe Vandaneho, v 28. min ešte domáci Chovan nastrelil v presilovke žŕdku. Na ľade pribudlo vzruchu, aj šancí na oboch stranách, no skóre sa nemenilo. V 36. min puk v prečíslení dobre netrafil Kytnár a brankár Gračnar stačil zasiahnuť. Domáca obrana pôsobila často nekompaktne, v 37. i v 38. min umožnila dostať sa do šancí Svitanovi a Václavovi, no bez gólového efektu. Na prelome tretín si zahrali Zvolenčania presilovku piatich na troch, mala trvať 59 sekúnd, jej časť si preniesli aj do tretej a Vandaneho bomba po 19 sekundách neminula cieľ. Popradčania sa nechali onedlho opäť vylúčiť, tentoraz sa však 33-sekundovej presilovke o dvoch hráčov ubránili. Po tom, čo naskočil na ľad z trestnej lavice Paukovček, dostal puk v 42. min do brejku od Heizera a aj keď mu puk pri samostatnom nájazde skĺzol z hokejky, dokĺzal sa do bránky. V 44. min spálil rovnakú šancu v nájazde opäť Paukovček, čo len potvrdzovalo, že zvolenská obrana si vybrala slabší deň. Dlhú sériu 11 víťazstiev od 7. kola sa Zvolenčanom napokon natiahnuť nepodarilo, keď v 48. min inkasovali kuriózne smoliarsky gól spoza bránky od Zagrapana. Power play domácich sa bez brankára začala 1:39 min pred klaksónom, no vyrovnanie nepriniesla. Zaujímavo zapôsobil fakt, že predtým prehrali Zvolenčania práve na ľade Popradu v 6. kole po sam. nájazdoch 2:3.