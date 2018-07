TIPSPORT LIGA: Liptákov posilnili Lichanec a Klučiar

Káder MHK 32 Liptovský Mikuláš: Juraj Hollý, Matej Bača, Peter Horváth, Mário Kuráli, Filip Mezovský, Tomáš Nádašdi, Jakub Nemec, Lukáš Dubeň, Radoslav Suchý – Martin Kriška, Marek Uram, Peter Lichanec, Matúš Sukeľ, Jakub Sukeľ, Patrik Števuliak, Maroš Piatka, Andrej Lištiak, Patrik Oško, Adam Nechaj, Vladimír Vybíral, Dušan Klučiar, Michal Uhrík

Program prípravných zápasov:

utorok 7. augusta: Detva - L. Mikuláš



štvrtok 9. augusta: Žilina - L. Mikuláš



utorok 14. augusta: L. Mikuláš - Detva (v Ružomberku)



utorok 21. augusta: Martin - L. Mikuláš



štvrtok 23. augusta: L. Mikuláš - Žilina (v Ružomberku)



štvrtok 30. augusta: Michalovce - L. Mikuláš

Liptovský Mikuláš 2. júla (TASR) - Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš finišujú so spoločnou prípravou "na suchu", ktorá vyvrcholí v závere týždňa. V mužstve pokračuje skúsený obranca Radoslav Suchý, nové tváre sú útočníci Peter Lichanec a Dušan Klučiar a v štádiu riešenia je príchod viacerých posíl. Liptáci sa po dvoch týždňoch voľna stretnú na ľade 25. júla, domáce prípravné zápasy odohrajú v Ružomberku.uviedol tréner Anton Tomko pre klubovú stránku.K A-mužstvu Liptovského Mikuláša sa počas prípravy pripojili Lichanec a Klučiar. Prvý menovaný pôsobil v uplynulých dvoch sezónach v HK Poprad, v ročníku 2015/2016 si už obliekal dres Liptovského Mikuláša. Druhú polovicu minulej sezóny mu pokazilo zranenie, pre ktoré odohral iba 38 zápasov (bilancia 5 gólov a 9 asistencií). Klučiar bol v sezóne 2017/2018 hráč prvoligového HC Bratislava, v ktorého drese nazbieral 47 kanadských bodov a s 31 gólmi sa stal najlepším strelcom základnej časti. Obaja by mali zvýšiť ofenzívnu silu Liptákov.Do prípravy s tímom sa po prechode na ľad zapoja obrancovia Damian Novický, Arkaitx Edgren, Simon Duran a útočníci Jani Siekkinen, Miika Heikkilä a odchovanec Andrej Laco. V klube budú na skúške. Zatiaľ nie je vyriešená brankárska otázka, kľúčový post by mal obsadiť zahraničný brankár.Liptáci odohrajú domáce prípravné zápasy v neďalekom Ružomberku, keďže na ich domovskom štadióne prebieha rekonštrukcia. K dispozícii ho budú mať až na zápasy Tipsport Ligy. Sezónu 2018/2019 odštartujú duelom na ľade Banskej Bystrice.