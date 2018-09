TL: L. Mikuláš sa trápil v Budapešti, vyhral až po nájazdoch

MAC Budapešť - MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:3 pp a sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 2. Brown (Nagy, Bodó), 29. Pápa (Garát, Kreisz) – 7. Rób. Huna (Kriška, Rich. Huna), 36. Rób. Huna (Kriška), rozh. nájazd Uhrík. Rozhodovali: Baluška, Fridrich – Valo, Konc, vylúčení: 6:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 450 divákov



MAC Budapešť: Bálizs – Macaulay, Pozsgai, Dudás, Burt, Fejes, Garát, Bugár – Terbócs, Nagy, Szabad – Dansereau, Langkow, Klempa – Bodó, Brown, Orban – Pápa, Kreisz



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Hollý – Nádašdi, Mezovský, Suchý, Kurali, Horváth, Nemec, Korím, Bača - Róbert Huna, Richard Huna, Kriška – J.Sukeľ, Lichanec, Vybíral - Števuliak, Piatka, Lištiak - Oško, Uhrík, Žiak

Bratislava 23. septembra (TASR) -Hneď v úvode hrali presilovku domáci hráči a v 2. minúte sa ujali vedenia. Hostia odpovedali rovnakým spôsobom a o päť minút bol stav znovu nerozhodný. Vo vyrovnanej 1. tretine mali veľkú šancu na druhý gól Liptáci, no viac ako minútovú početnú výhodu o dvoch hráčov nevyužili.Začiatok druhej časti hry veľa vzruchu nepriniesol. Po ôsmich minútach domáci svoju veľkú príležitosť nevyužili, onedlho sa už však tešili z vedúceho gólu a v polovici duelu viedli 2:1. Hostia sa po dlhom čase dostali do príležitosti až v 36. minúte a bol z toho vyrovnávajúci gól Róberta Hunu, jeho druhý gól v stretnutí.Do 3. tretiny vstúpili aktívnejšie hostia, ale tri svoje veľké šance v priebehu piatich minút nevyužili. V 53. minúte mohli ísť do vedenia hráči MAC Budapešť počas hry vo vlastnom oslabení, veľkú šancu však nepremenili a duel sa predlžoval. Počas piatich minút extra času sa taktiež nerozhodlo, víťazný gól strelil až v samostatných nájazdoch Michal Uhrík.