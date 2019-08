TL: Petráš a Žitný z Košíc do Slovana Bratislava

Obaja odchovanci ružinovského hokeja sa s vedením HC dohodli na ročných zmluvách s možnosťou uplatnenia opcie na ďalšie obdobie.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava sa dohodol na zmluvách s dvojicou útočníkov Romanom Žitným a Šimonom Petrášom.



Obaja odchovanci ružinovského hokeja sa s vedením HC dohodli na ročných zmluvách s možnosťou uplatnenia opcie na ďalšie obdobie. "Do tímu prichádzajú dvaja Bratislavčania v perspektívnom veku, ktorí majú už skúsenosti so seniorským hokejom v najvyššej slovenskej súťaži. Každý z nich ma iné hokejové vlastnosti. Šimon Petráš je veľký bojovník, hráč šikovný na puku s priamočiarym ťahom na bránu, ktorý neuhne žiadnemu súboju. Roman Žitný je šikovný a kreatívny hráč. Oboch zapracujeme do zostavy a chceme využiť ich hokejové prednosti v náš prospech," povedal pre klubový web hlavný tréner Roman Stantien.



Dvadsaťjedenročný Žitný môže hrať na pravom i ľavom krídle. Po pôsobení v mládežníckych kategóriách v Ružinove jeho kariéra nabrala smer Fínsko. V ročníku 2016/2017 si na konto pripísal v juniorskom tíme KooKoo 44 zápasov a v nich 28 bodov, o rok neskôr v juniorke Ässät v 47 dueloch celkom 35 bodov. Uplynulý ročník odohral v HC Košice, nastúpil na 45 stretnutí, do produktivity si pripísal 8 bodov. Pätnásť štartov má Žitný aj v drese prvoligového MHK Humenné, kde zaznamenal 12 bodov.



Dvadsaťtriročný Petráš tiež začínal s hokejom v bratislavskom Ružinove. Ako hráč dorastu HK 36 Skalica sa prebojoval aj na svetový šampionát osemnásťročných. Výborné sezóny zažil Petráš tiež v Plzni, v kategórii do 20 rokov patril k najproduktívnejším hráčom mužstva. Ročník 2017/2018 už odohral Petráš v drese Košíc, celkovo si v základnej časti pripísal 48 štartov a v nich osem bodov. V uplynulej sezóne obliekal opäť dres Košíc, k 42 duelom v základnej časti, pridal šesť zápasov v play off a zaknihoval 10 bodov.