TIPSPORT LIGA: SZĽH potrestal chyby rozhodcov v sobotňajších zápasoch

Miroslav Štefik a Vladimír Baluška si nezapískajú do konca kvalifikácie o play off.

Bratislava 5. marca (TASR) - Športové oddelenie rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) potrestalo štyroch arbitrov za pochybenie v predĺžení druhého zápasu predkola play off Tipsport ligy medzi DVTK Miškovec a MAC Ujbuda Budapešť.



Hlavní rozhodcovia duelu Ondrej Kalina, Martin Korba a čiaroví Ľudovít Šoltés a Miroslav Kollár nevedeli o zmene formátu predĺženia vo vyraďovacej časti súťaže, za čo im udelili trest pozastavenia činnosti v Tipsport lige do konca tejto sezóny.



Trestu neunikli ani hlavní rozhodcovia sobotňajšieho duelu HC Nové Zámky - HC 07 Detva. Miroslav Štefik a Vladimír Baluška si nezapískajú do konca kvalifikácie o play off. SZĽH o tom informoval na svojom oficiálnom webe.