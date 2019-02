TIPSPORT LIGA: Trenčín zdolal N. Zámky, druhé miesto udržal Zvolen

Sumáre utorňajších zápasov TL:



HK Nové Zámky - HK Dukla Trenčín 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 11. Sojčík (Bokroš), 49. Bartovič (Hecl), 57. Krejči. Rozhodovali: Baluška, D. Konc - Orolin, Výleta, vylúčení: 2:2 na 2 minúty, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1652 divákov.



HC Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Hain, Zaťko, Ordzovenský, Hatala, Henderson, Novák - Bajtek, Urban, Štrauch - H. Ručkay, Zbořil, Jakúbek - Rogoň, Hruška, Šimun - Ondrušek, Fábry, Nejezchleb



Dukla Trenčín: Valent – Starosta, Rýgl, Krejčí, Cebák, Gula, Bokroš, Bohunický, Hudec – Sojčík, Ölvecký, Radivojevič – Hecl, Sádecký, Bartovič – Švec, Radjenovic, Varga – Hlinka, Dlouhý, Mikula



HC 07 Detva - HK Nitra 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)



Góly: 8. Ščurko (Murček, Betker) - 32. McCormack (Majdan), 37. Buček (Slovák), 60. Majdan. Rozhodcovia: Novák, Fridrich - Tvrdoň, Rojík, vylúčení: 9:8, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0



HC 07 Detva: Petrík - Mar. Chovan, Betker, Golian, Sládok, F. Fekiač, Kuklev, Gachulinec, Jendrol - Ščurko, Murček, Puliš - Török, V. Fekiač, Žilka - Král, McLean, Tibenský - Ďaloga, Mat. Chovan, Surový



HK Nitra: Šimboch - Mezei, McCormack, Pupák, Morrison, Rais, Versteeg, Korím - Blackwater, Slovák, Lantoši - Scheidl, Kerbashian, Majdan - Buček, Čaládi, Rapáč - Minárik, Hrušík, Pätoprstý



HC'05 iClinic B. Bystrica – HK Poprad 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)



Góly: 31. Higgs (T. Surový), 32. T. Surový - 10. Valigura (Paločko, Heizer), 21. Buzzeo (D. Brejčák, Karalahti), 48. Mlynarovič (Petran, Takáč), 60. Takáč (D. Bondra, Erving), 60. Belluš. Rozhodovali P. Stano (SR), A. Nagy (Maď.) – Synek (SR), Soltész (Maď.), vylúčení na 2 min: 4:6, presilovky 1:0, oslabenia 0:1, 2492 divákov. Banská Bystrica: Lisutin – Nemčík, Biro, Mihálik, Glenn, Kubka, Ďatelinka, Petrinec (od 23. min) - Lamper, T. Surový, Šoltés - Bartánus, Higgs, Zigo - Koper, A. Šťastný, Matoušek – Gabor, Češík, Kabáč



Poprad: Nechvátal – Karalahti, D. Brejčák, Fabian, Salija, Ťavoda, Erving, Petran – Buzzeo, Miller, D. Bondra – Abdul, Mlynarovič, Takáč - Paločko, Heizer, Valigura – Macík, Belluš



DVTK Jegesmedvék Miškovec - MAC Budapešť 2:3 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 5. Magosi (Loiseau), 48. Galanisz (Láda, Crawford) - 22. Dansereau (Brown, Klempa), 54. Langkow (Burt, Macaulay), 61. Langkow. Rozhodovali: Snášel, Kalina – Jobbágy, Šoltés, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: a oslabenia: 0:0, 1095 divákov.



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Adorján – Kiss, Crawford, Vojtkó, Sziranyi, Milam, Lövei – Kulmala, Vas, Pance – Magosi, Loiseau, Harrison – Somogyi, Galanisz, Miskolczi – Ritó, Hajos, Albert



MAC Budapešť: Bálizs – Macaulay, Pozsgai, Vokla, Negrin, Garát, Burt, Bugár – Bodó, Langkow, Orban – Dansereau, Brown, Klempa – Terbócs, Majoross, Pápa - Szigeti, Kreisz



HKM Zvolen - MsHK Žilina 8:3 (1:1, 3:2, 4:0)



Góly: 13. Petráš (Kelemen, Mitchell), 33. Chovan ((Mitchell), 34. Vandane (Chovan, Mitchell), 38. Zeleňák, 48. Hraško (Zeleňák, Pöyhönen), 52. Mitchell (Chovan), 54. Kytnár (Handlovský, Fraser), 59. Petráš (Hraško, Kelemen) - 8. Hvila (Beránek, Podešva), 30. Podešva (Hvila, Piegl), 34. Jenčík. Rozhodovali Goga, Soós - Šefčík, Pálkövi, vylúčení 4:5, presilovky 1:0, v oslabení 0:0, 1307 divákov.



HKM Zvolen: Tomek - Vandane, Fraser, Hraško, Zeleňák, Ulrych, Drgoň, Chlepčok - Zuzin, Kytnár, Handlovský - Vandas, Michal Chovan, Pöyhönen - Kelemen, Mitchell, Petráš - Růžička, M. Halama, Andrisík



MsHK DOXXbet Žilina: Mikoláš - Jankovič, Dubeň, Bagin, Piegl, Turian, Dlugoš, Marek Hudec - Milý, J. Ručkay, Bárta - Beránek, Podešva, Hvila - Rehák, Surovka, Jenčík - Hrazdíra, Ondruš, Hryzák - Pjatak



HC Košice - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 17. Klíma (Dudáš), 25. Koch, 26. Jokeľ (Galamboš, Dudáš), 59. Jokeľ (Klíma, Dudáš). Rozhodovali: Štefik, Orolin - Stanzel, Durmis, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3538 divákov.



zostavy:



HC Košice: Habal - Slovák, Koch, Šedivý, Derjluk, Pretnar, Dudáš, Čížek - Spilar, Suja, Lušňák - Sýkora, Brophey, Kafka - Šerbatov, Ignatuškin, Petráš - Klíma, Galamboš, Jokeľ - Žitný



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kyslicyn - Kurali, S. Droppa, Nádašdi, Nemec, Mezovský, Mat. Bača - Nechaj, Rób. Huna, Záhradník - J. Sukeľ, Oško, Čenka - Žiak, Tamáši, Rolný - Parobek, Števuliak, Piatka

Konečná tabuľka TL po základnej časti:



1. Banská Bystrica 57 32 7 5 13 196:139 115 *



2. Zvolen 57 30 7 7 13 193:128 111 **



3. Nitra 57 32 5 4 16 217:138 110 **



4. Košice 57 32 4 5 16 190:135 109 **



5. Poprad 57 28 9 3 17 168:147 105 **



6. Trenčín 57 25 7 4 21 152:131 93 **



7. Nové Zámky 57 25 6 5 21 142:130 92 ***



8. Miškovec 57 22 6 9 20 147:151 87 ***



9. MAC Budapešť 57 17 4 7 29 158:197 66 ***



10. Detva 57 16 3 8 30 149:198 62 ***



11. L. Mikuláš 57 17 2 3 35 129:178 58



12. Žilina 57 11 7 5 34 151:222 52 ****



pozn. Popradu po skončení ZČ odpočítajú 3 body.







* istý víťaz základnej časti



** istá účasť vo štvrťfinále play-off



*** istá účasť v predkole play-off



**** istá účasť v baráži o TL 2019/2020





Dvojice a termíny baráže o štvrťfinále play off TL /na 3 víťazstvá/:



HK Nové Zámky (7) - HC 07 Detva (10) /1., 2. a 4. marca, prípadne 4. a 5. zápas: 5. a 7. marca/



DVTK Jegesmedvék Miškovec (8) - MAC Budapešť (9) /1., 2. a 4. marca, prípadne 4. a 5. zápas: 5. a 7. marca/



Dvojice a termíny štvrťfinále play off TL /na 4 víťazstvá/:



HC'05 iClinic Banská Bystrica (1) – horšie postavený víťaz v kvalifikácii /9., 10., 13., 14., prípadne 5., 6. a 7. zápas: 17., 19. a 21. marca/



HKM Zvolen (2) - lepšie postavený víťaz v kvalifikácii /9., 10., 13., 14., prípadne 5., 6. a 7. zápas: 17., 19. a 21. marca/



HK Nitra (3) - Dukla Trenčín (6) /11., 12., 15., 16., prípadne 5., 6. a 7. zápas: 18., 20. a 22. marca/



HC Košice (4) - HK Poprad (5) /11., 12., 15., 16., prípadne 5., 6. a 7. zápas: 18., 20. a 22. marca/



semifinále TL /na 4 víťazstvá/:



1. séria /24., 25., 28., 29. marca, prípadne 5., 6. a 7. zápas: 1., 3. a 5. marca/



2. séria /26., 27., 30., 31. marca, prípadne 5., 6. a 7. zápas: 2., 4. a 6. apríla/

finále /na 4 víťazstvá/:



/9., 10., 13. a 14. apríla, prípadne 16., 18. a 20. apríla/



/Pozn.: všetky zápasy majú začiatok o 18.00 h/

baráž o TL /na 4 víťazstvá/:



MsHK Žilina - víťaz I. ligy /12., 13., 16. a 17. marca, prípadne 19., 21. a 23. marca/



/Pozn.: všetky zápasy majú začiatok o 17.00 h/

Bratislava 26. februára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín sa stali šiestymi istými účastníkmi štvrťfinále play off Tipsport Ligy 2018/2019. V utorňajšom priamom súboji o postup v záverečnom 55. kole základnej časti triumfovali na ľade Nových Zámkov 3:0 a v tabuľke obsadili konečné 6. miesto.Sezóna sa však neskončila ani pre Nové Zámky, ktoré zabojujú o štvrťfinále v baráži proti Detve, o posledné miesto v play off sa medzi sebou pobijú maďarskí nováčikovia DVTK Jegesmedvék Miškovec a MAC Budapešť.Základnú časť vyhrala Bystrica so 115 bodmi, druhé miesto si v poslednom kole udržali Zvolenčania s bodovým náskokom pred treťou Nitrou a dvojbodovým pred štvrtými Košicami. Priamo do štvrťfinále postúpil z piateho miesta Poprad a zo šiesteho Trenčín.Ďalšie štyri tímy sa stretnú v kvalifikácii o play off, v ktorej sa hrajú série na tri víťazné zápasy a odštartujú už v piatok 1. marca. Ich víťazi budú známi najneskôr 7. marca. Najhoršie postavený tím po základnej časti zo štvorice klubov v baráži sa vo štvrťfinále play off stretne s Banskou Bystricou, druhý postupujúci narazí na Zvolen. Ďalšie dve štvrťfinálové dvojice tvoria Nitra s Trenčínom a Košice s Popradom.Štvrťfinále odštartuje 9. marca a skončí sa najneskôr 22. marca, semifinále sa začne 24. marca a finalisti budú známi najneskôr 6. apríla. O tri dni neskôr odštartujú boje o titul a víťaz bude známy najneskôr 20. apríla, keď je na programe prípadný siedmy duel.Pre jedenásty Liptovský Mikuláš sa sezóna už skončila, posledná Žilina zabojuje o účasť v budúcom ročníku TL v baráži s víťazom play off I. ligy - Duklou Michalovce alebo HK Martin (stav série 1:1).