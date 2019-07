TIPSPORT LIGA: V Dukle Trenčín je na skúške trojica hráčov

Otázne je ďalšie pôsobenie Kanaďana Andrewa Radjenovica.

Trenčín 26. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Oliver Košecký, Rus Iľja Smirnov a Kanaďan Jake Coughler sú na skúške v tipsportligovom klube HK Dukla Trenčín. Informovala o tom oficiálna stránka Dukly.



Oliver Košecký strávil doterajšiu seniorskú kariéru najmä v službách Banskej Bystrice, v rámci hosťovania sa objavil aj v Liptovskom Mikuláši a Michalovciach, ktorým v závere sezóny 2018/2019 pomohol k postupu do najvyššej súťaže. V sezóne 2016/2017 reprezentoval Slovensko na MS hráčov do 20 rokov.



Ruský útočník Iľja Smirmov odohral uplynulú sezónu v ukrajinskej lige a v 22 zápasoch za Donbass Doneck získal 21 kanadských bodov (10+11). Predtým pôsobil v tretej najvyššej ruskej súťaži a v mládežníckej MHL.



Pre 23-ročného Kanaďana Coughlera by išlo o prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Uplynulé dve sezóny strávil v drese univerzitného klubu Saint Mary's. V ročníku 2018/2019 odohral 35 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 15 gólov a 15 asistencií. Predtým pôsobil v juniorskej QMJHL.



Otázne je ďalšie pôsobenie Kanaďana Andrewa Radjenovica, ktorý si počas letnej prípravy privodil zranenie.