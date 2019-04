TIPSPORT LIGA: Zagrapan predĺžil zmluvu s HK Poprad

Zagrapan má za sebou dve sezóny v drese kamzíkov, v ktorých získal zhodne po 36 kanadských bodov (v oboch prípadoch 15 gólov, 21 asistencií).

Poprad 23. apríla (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HK Poprad a 32-ročný útočník Marek Zagrapan sa dohodli na predĺžení spolupráce aj pre sezónu 2019/2020. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Zagrapan má za sebou dve sezóny v drese "kamzíkov," v ktorých získal zhodne po 36 kanadských bodov (v oboch prípadoch 15 gólov, 21 asistencií). Prvýkrát pôsobil v drese Popradu v sezóne 2016/2017, po ktorej zamieril do druhej najvyššej švajčiarskej súťaže. Pod Tatry sa vrátil v lete 2018 a s tímom sa napokon prebojoval do semifinále play off, v ktorom Poprad vypadol po šesťzápasovej sérii s Banskou Bystricou.



"Som veľmi rád, že som dostal ponuku pôsobiť v Poprade aj v budúcej sezóne. Už v prvej a najmä v tej uplynulej som sa cítil pod Tatrami veľmi dobre. Na podmienky sa sťažovať nemôžem, klub funguje na skvelej úrovni. Potešila ma aj partia v kabíne. Aj keď stále mrzí vypadnutie v semifinále, v budúcnosti sa môže podariť ešte väčší úspech. Ja som bol nastavený tak, že nechcem odísť, preto aj rokovania prebehli rýchlo a bez problémov," uviedol Zagrapan pre klubovú stránku.