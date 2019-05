Tomek a Drgoň pokračujú v HKM Zvolen

Tomek prišiel do Zvolena pred sezónou 2018/19 zo Žiliny a vytvoril brankársky tandem s Kanaďanom Mackenziem Skapskim.

Zvolen 28. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HKM Zvolen predĺžilo spoluprácu s brankárom Tomášom Tomekom a aj obrancom Adamom Drgoňom. Hokejový klub o tom informoval na svojej oficiálnej internetovej stránke.



Tomek prišiel do Zvolena pred sezónou 2018/19 zo Žiliny a vytvoril brankársky tandem s Kanaďanom Mackenziem Skapskim. V drese "bryndziarov" odchytal 27 zápasov, v ročníku 2019/20 ich bude zrejme viac. "Tomáš bude naším nosným brankárom. K nemu máme rozpracovaných perspektívnych mladých gólmanov. Tí sa pobijú o pozíciu dvojky a mali by si byť vedomí svojho postavenia v mužstve. Zatiaľ by sme chceli ísť touto cestou, veríme, že je správna," uviedol tréner Andrej Podkonický pre klubový web.



Pre 34-ročného Drgoňa pôjde o tretiu sezónu vo zvolenskom drese. V ročníku 2018/19 odohral 55 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 9 gólov, 13 asistencií a 10 plusových bodov. "Zdá sa, že vo Zvolene sa pod dohľadom trénera Podkonického znova tvorí silný kolektív a dobrá partia. Aj pre to sa teším a zodpovedne pripravujem na určite zaujímavú sezónu, ktorá nás čaká," poznamenal Drgoň.