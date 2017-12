Tomi Kid buduje akadémiu: Bol by zo mňa dobrý stavebník

Tomáš Kovács po prvý raz oslávi záver kalendárneho roka ako prezident Slovenskej boxerskej federácie. Na poste však ešte nepôsobí celý rok.

Galanta 28. decembra (TASR) - Bývalý profesionálny pästiar Tomáš Kovács po prvý raz oslávi záver kalendárneho roka ako prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF). Na poste však ešte nepôsobí celý rok, 4. marca nahradil po valnom zhromaždení organizácie Petra Bodokiho. S profesionálnou kariérou sa rozlúčil v októbri 2016.



"Ešte nemám za sebou celý rok, do funkcie som nastúpil v marci. Je nesmierne veľa roboty, pracovať s mládežou aj dospelými. Vykonávať túto funkciu dá človeku naozaj zabrať," priznal "Tomi Kid". Valné zhromaždenie, ktoré ho zvolilo na čelo SBF, sa konalo v Galante a práve v tomto meste buduje boxerskú akadémiu. Zámer ohlásil na svojom rozlúčkovom galavečere "Posledný gong" koncom vlaňajška a 23. decembra "prvým gongom" otvoril jej prvú časť. "To je tá krajšia cesta. Myslím si, že na akadémii sa pracuje veľmi dobre. Teším sa, že čo sme si naplánovali, ide pekne pomaličky. Pracujeme takto - môj otec, potom môj otec, môj otec, ja a môj otec. Veľmi veľa pomáha. Aj napriek tomu, že má 66 rokov, je tam od rána do večera. Pracuje tam najmä moja rodina, dvakrát sme absolvovali brigádu, na ktorú prišiel aj pán prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel, odrobil si svoje. Robíme všetko na kolenách, o to viac som hrdý, ako sme špinavú miestnosť prerobili na krásne centrum," povedal 40-ročný Kovács pre TASR.



Okrem času a fyzickej námahy si projekt žiada tiež finančné zainvestovanie: "Zobralo to veľmi veľa peňazí. Otec hovoril, že nemôže byť prievan, lebo všetky okná sú zavreté. Prievan však fúkne do vačku a peniaze idú. Zobral som si nemalý úver, všetko financujem zo svojich aktivít. Zatiaľ nemám veľkú podporu, neviem, či vyjde eurofond. Zatiaľ všetko, čo 'Tomi Kid' zarobil v živote, dáva do toho. Všetko závisí od financií a od času. O ôsmej večer skončím tréning s chlapcami a potom ešte do desiatej, do jedenástej robím na akadémii. Veľmi veľa som sa naučil a bol by zo mňa celkom dobrý stavebník, všetci architekti sú zo mňa zúfalí, lebo všetko pomením. Na druhej strane, som šikovný v tom, že som zohnal veľmi veľa lacných vecí." Kovács si na nedávnej slávnosti prevzal symbolický šek na 1800 eur od Nadácie SOV. Tá začala podporovať trénerov, ktorí sa pozoruhodným spôsobom venujú talentovanej mládeži, osobitne zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj tieto prostriedky venuje na stavbu: "Všetko pôjde do toho. Dominika (manželka, pozn.) sa stará o domácnosť, ja dávam všetky svoje financie do akadémie."



"Tomi Kid" sa však stíha okrem akadémie venovať aj zverencom. Tohtoročné súťaže v ringu ukončili decembrovou účasťou na balkánskej lige v Bosne a Hercegovine. "Absolvovali sme 46 výjazdov. Stále sme boli na cestách. Už naozaj stačilo, treba zavesiť boxerské rukavice na klinec a opäť natiahnem pracovné. Stihli sme veľmi veľa, aj čo sa týka športových aktivít," uzavrel Kovács pre TASR.