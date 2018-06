BOLTOVI SA SPLNIL SEN: V exhibícii si zahral futbal na Old Trafford

Jeho výber sveta však nakoniec prehral s výberom Anglicka v rozstrele 3:4 po tom, čo sa v riadnom hracom čase skončil duel nerozhodne 3:3.

Manchester 11. júna (TASR) - Legendárnemu jamajskému šprintérovi Usainovi Boltovi sa splnil sen. Najrýchlejší muž planéty si zahral na štadióne futbalistov Manchestru United, teda klubu, ktorého je veľkým fanúšikom. V nedeľu sa predstavil v exhibičnom futbalovom zápase na podporu UNICEF na Old Trafford a pred 70-tisíc divákmi dokonca premenil jedenástku v záverečnom rozstrele. Jeho výber sveta však nakoniec prehral s výberom Anglicka v rozstrele 3:4 po tom, čo sa v riadnom hracom čase skončil duel nerozhodne 3:3.



"Je to pre mňa splnený sen. Rovnako ako každý fanúšik Manchestru United som si tu chcel vždy zahrať a toto zažiť. Je to jeden z najväčších zážitkov v mojom živote," citovali britské médiá Bolta, ktorý má v zbierke osem zlatých olympijských medailí a 11 zlatých z MS.



Bolt zavesil tretry na klinec minulý rok a prejavil záujem stať sa profesionálnym futbalistom. Jamajský "blesk" si už stihol zatrénovať s juhoafrickým tímom Mamelodi Sundowns a nemeckou Borussiou Dortmund, následne si zahral za nórsky IF Strömsgodset. V nedeľu mohol predviesť svoje futbalové umenie v exhibícii na Old Trafford. Nastúpil s číslom 9,58 symbolizujúcim jeho svetový rekord v behu na 100 metrov. Ale najrýchlejším futbalistom na trávniku nebol, keď ho pri jednom zo šprintov tesne pokoril iný hviezdny atlét Mo Farah. Olympijský šampión v behu na 5000 a 10.000 m nastúpil za výber Anglicka po boku bývalých reprezentantov Albiónu ako Michael Owen či David Seamen.



Za výber sveta si zahrali napríklad Jaap Stam, Eric Cantona, Edwin Van der Sar, Clarence Seedorf, ale takisto kuchár Gordon Ramsay či ragbyová hviezda Dan Carter.