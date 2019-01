Crystal Palace pomáha bezdomovcom, poskytlo im prístrešok

V Selhurst Parku majú k dispozícii postele, raňajky, teplú večeru a sociálne zariadenia.

Londýn 19. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Crystal Palace ponúkol na svojom štadióne núdzový prístrešok pre bezdomovcov počas mrazivých dní. Vo štvrtok v noci túto možnosť prvýkrát využilo osem ľudí.



V Selhurst Parku majú k dispozícii postele, raňajky, teplú večeru a sociálne zariadenia. "Klub chce pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú," citovala agentúra AP výkonného riaditeľa "The Eagles" Phila Alexandra. Vyčlenený priestor sa každé ráno vráti do normálnej prevádzky pre potreby klubu.