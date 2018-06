Toure sa obul do Guardiolu: Ak postaví päť Afričanov, pošlem mu tortu

V rozhovore pre France Footbal uviedol, že španielsky kouč má problémy s futbalistami čiernej pleti.

Manchester 5. júna (TASR) - Stredopoliar Pobrežia Slonoviny Yaya Toure sa obul do trénera Pepa Guardiolu. V rozhovore pre France Footbal uviedol, že španielsky kouč má problémy s futbalistami čiernej pleti.



Tridsaťpäťročný stredopoliar hral pod jeho taktovkou dva roky v Barcelone, rovnakú dobu aj v Manchestri City. "Som odhodlaný zlomiť mýtus, ktorý sa rozvinul okolo Guardiolu," uviedol Toure.



Po nástupe španielskeho kouča na Camp Nou vydržal Toure v kádri "blaugranas" dva roky, potom sa ho tréner v roku 2010 rozhodol predať. Reprezentant Pobrežia Slonoviny zamieril do Manchestru City, kde sa v roku 2016 opäť obaja stretli. Po skončení sezóny 2017/18 Touremu nepredĺžil zmluvu. "Myslím si, že som sa stal niekým, na kom sa chcel Guardiola pomstiť. Neviem prečo, ale mám dojem, že na mňa žiarlil, že ma bral ako svojho súpera. Vždy sme sa navzájom pozerali divne. Okrem toho Pep rád ovláda ľudí a chce, aby mu hráči bozkávali ruky. Tento druh vzťahu sa mi nepáči. Rešpektujem svojho trénera, ale nie som jeho majetok," uviedol Toure.



Afričan je presvedčený, že mal hrať oveľa častejšie. Mrzí ho aj koniec v klube, v ktorom strávil osem rokov. "Ukradol mi rozlúčku s mestom, s klubom, kde sú fanúšikovia skvelí. Predstavoval som si emotívnu rozlúčku rovnako ako Andres Iniesta v Barcelone, alebo Gianluigi Buffon v Juventuse. Ale Guardiola mi v tom zabránil. Bol na mňa krutý. Myslíte si, že by Barcelona mohla toto urobiť s Iniestom? Mám sa dokonca chuť spýtať, či je to kvôli mojej farbe pleti," dodal Toure, podľa ktorého má tréner anglického šampióna všeobecne problém s Afričanmi: "Ak nastane deň, keď nájdeme v jeho zostave aspoň päť Afričanov, sľubujem, že mu pošlem tortu."



Klub ani Guardiola sa k slovám Toureho zatiaľ nevyjadrili.