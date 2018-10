Za ženský hokejový tím v ČR nastúpil chlapec, zápas skontumovali

Hráčky súpera si to však všimli a v 18. minúte rozhodca duel predčasne ukončil.

Praha 20. októbra (TASR) - V zápase druhej najvyššej českej hokejovej ligy žien Roudnice - Beroun nastúpil za tím Berounských levíc chlapec. Hráčky Roudnic si to však všimli a v 18. minúte rozhodca duel predčasne ukončil. Zápas kontumovali v prospech Roudnic, ktoré si za výhru 5:0 pripísali tri body. Informoval o tom portál sport.tn.nova.cz.



"Konfrontáciou bolo podľa údajov v zápise o stretnutí zistené, že na registračný preukaz hráčky Terezy Krobovej nenastúpila táto hráčka, ale úplne iná. A na registračný preukaz Anny Vaníčkovej nastúpil dokonca chlapec," uviedla športovo-technická komisia Českého hokeja, ktorá pripísala Roudniciam kontumačné víťazstvo. Podľa ŠTK ČSLH sa štart hráča v zápase žien nedá klasifikovať inak ako neoprávnený. "Hráč hral na cudzí registračný preukaz, ešte závažnejším previnením je však samotná podstata veci, že klub nechal štartovať v sútaži organizovanej pre ženy a dievčatá osobu opačného pohlavia."



Za celú kauzu vinia trénera a vedúceho mužstva. Práve tieto dve osoby potvrdili svojimi podpismi zápis o stretnutí a dostanú trest. Václav Roztočil a Jiří Macháček sa nemôžu deväť mesiacov angažovať v hokejovom prostredí. "Výrazne priťažujúcou okolnosťou prípadu je skutočnosť, že obaja funkcionári museli vedieť, že do zápasu za klub zasiahne hráč, teda osoba opačného pohlavia, čo je v rozpore so všeobecnými pravidlami," píše ďalej ŠTK.



Klub sa bráni, že všetko urobil kvôli problémom jednej z hráčiek. Tréneri uviedli disciplinárnej komisii, že hráč je syn hráčky Lucie Vaníčkovej, ktorá v zápase tiež hrala, a ktorá má byť podľa tvrdenia trénera samoživiteľkou. Je teda pre ňu náročné voziť k rôznym zápasom konaným na rôznych miestech ako syna, tak aj dcéru Annu Vaníčkovú. Podľa DK ČSLH sú však tieto skutočnosti vo vzťahu k prípadu úplne irelevantné a nedajú sa použiť na obhajobu štartu osoby opačného pohlavia v ženskej sútaži.



Zaujímavé na celom incidente je, že tréner žien Berouna Roztočil patrí k priekopníkom organizovaného ženského hokeja v Čechách. V roku 2003 ho dokonca ocenili za dlhodobý prínos českému ženskému hokeju.