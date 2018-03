VERONIKINA SLALOMOVÁ ROZLÚČKA: Komfortné pocity, kroj, emócie

Na snímke Viera Zuzulová, mama slovenskej slalomárky Veroniky Velez-Zuzulovej, po jej rozlúčkovej jazde s kariérou v 1. kole slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien v nemeckom Ofterschwangu 10. marca 2018. Foto: TASR - Michal Svítok

Tri pódiové dámy o Zuzulovej - veselá a priateľská, bude tu chýbať

Mikaela Shiffrinová: "Veroniku a Michaelu som sledovala ešte v časoch, keď som sa len pripravovala na vstup do Svetového pohára. Už vtedy patrili medzi špičku slalomu, boli pre mňa inšpiráciou a najmä s Veronikou som tom potom riadne okúsila aj osobne, bola to tvrdá súperka. Dnes to tu bolo zábavné, ale aj smutné, lebo skončili veľké pretekárky ako osobnosti a budú nám chýbať aj ľudsky."



Wendy Holdenerová: "Je to taká škoda, že Veronika končí. Je to skvelé dievča a dnes to bola super rozlúčka. Keď som ju videla v tom oblečení na lanovke, tak sme si zamávali a pripadalo mi to všetko veľmi zábavné. Chcela som jej dať kyticu kvetov na rozlúčku, to mi žiaľ v týchto okolnostiach pretekov nevyšlo, ale určite ešte bude príležitosť sa s ňou niekedy stretnúť."



Frida Hansdotterová: "My sme tak dlho jazdili spolu a tá rozlúčka bola emocionálna. Bude nám tu veľmi chýbať a je to teda aj trochu smutná rozlúčka. Bola jednou z najlepších slalomárok éry. A predovšetkým to je priateľská povaha s obdivuhodným prístupom k životu. Všetko robila správne a ja verím, že sa jej bude dariť aj po skončení kariéry. Nech je stále taká veselá."

Ofterschwang 10. marca (TASR) - Veronika Velez-Zuzulová sa v druhú marcovú sobotu roku 2018 konečne cítila od rána komfortne. Napriek tomu, že išla na štart slalomu Svetového pohára, žiadne príliš skoré vstávanie, žiadna obhliadka trate, žiaden súťažný stres.povzdychla si po tom, ako v cieli pretekov SP v nemeckom Ofterschwangu absolvovala časť rozhovorov, objatí či fotení.Už nepôjde ani jedny. Slovenská lyžiarka sa vlastne oficiálne rozlúčila s vrcholovým pretekaním pod hlavičkou Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). A so svojimi súperkami v prestížnom seriáli a s kadekým ďalším. Tréneri, servismani, levický fanklub, ktorý jej daroval tričko s kariérnymi métami.zdôraznila pre TASR.Veronika prvé slalomové kolo svojej poslednej "súťaže" absolvovala na národnú nôtu:Lúčiaca sa charizmatická slalomárka priznala, že trochu dávala pozor, aby v príliš silnom oblúku kroj nepoškodila a aby je z hlavy nepadol kvetinový venček. Do cieľa prišla v plnej paráde a začal sa maratón gratulácií a poďakovaní. Napokon zišiel dole z kopca aj jej manžel Romain Velez a svoju drahú, dovtedy žiariacu úsmevmi, dojal k slzám. Veronika však priznala, že jej nebolo všetko jedno ani pri prvej gratulácii, ešte v dojazdovom priestore ju vystískali Petra Vlhová a onedlho aj Mikaela Shiffrinová.Veronika ale zdôrazňuje rozmer úplne záverečnej rozlúčky. V Jasnej to 7. apríla má byť o ešte väčších emóciách. Už tie v Ofterschwangu boli enormné.Rozlúčka Veroniky Velez-Zuzulovej v dejisku sobotného slalomu Svetového pohára nenechala chladnými ani pretekárky, ktoré sa sústredili na boj o najvyššie priečky. Zhodou okolností prvé štyri priečky v Ofterschwangu obsadili jej najväčšie súperky z uplynulých sezón. Petra Vlhová ako krajanka skončila štvrtá a jej vzťah s lúčiacou sa slovenskou lyžiarskou "revolucionárkou" je osobitná kapitola.Američanka Mikaela Shiffrinová a Švajčiarka Wendy Holdenerová ako prvé dve pretekárky na tlačovej konferencii čelili aj otázke o rozlúčkach Zuzulovej a Rakúšanky Michaely Kirchgasserovej. Bola to podľa očakávania samá chvála a tretia na stupňoch, Švédka Frida Hansdotterová ešte predtým v mix-zóne pre TASR zdôraznila Veronikinu priateľskú a veselú povahu.