NHL: Brankár Caroliny inkasoval kuriózny gól: Nie je to spravodlivé

Carolina aj napriek nešťastnému inkasovanému gólu zdolala Arizonu 6:5 a naďalej živí svoju šancu na postup do tohtoročnej play off.

New York 23. marca (TASR) - Kanadský hokejový brankár Cam Ward z Caroliny Hurricanes dostal v nočnom zápase NHL proti Arizone Coyotes zrejme najkurióznejší gól vo svojej kariére.



V 9. minúte stretnutia nahodil obranca hostí Alex Goligoski puk na zadný mantinel. Domáci brankár sa ho snažil zachytiť hokejkou, no puk sa mu dostal do medzery nad nožom korčule. Wardovi zmizol puk z dohľadu a tak sa vrátil späť do svojho bránkoviska. Lenže puk zachytený v korčuli prešiel pri Wardovom pohybe bránkovou čiarou a hlavný rozhodca po prezretí videozáznamu gól uznal a Arizona znížila na priebežných 1:2. "Počas svojej kariéry som inkasoval viacero nešťastných gólov, ale tento je určite na vrchole tohto zoznamu. Trápi ma to, pretože tvrdo pracujem celú sezónu a dostanem takýto gól. Nezdá sa mi to spravodlivé," citoval Warda portál nhl.com.



