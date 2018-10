Prvá plavecká 48-hodinovka sa pokúsi o zápis do knihy rekordov

Na podujatí očakávajú vytvorenie viacerých individuálnych rekordov.

Topoľčany 18. októbra (TASR) – O zápis do slovenskej i do Guinessovej knihy rekordov sa pokúsia plavci z plaveckého klubu Pirana Sport Club, ktorí organizujú pre verejnosť prvú slovenskú 48-hodinovku v plávaní. Podujatie sa bude konať od 4. do 6. novembra, keď bude mestská plaváreň otvorená a nepretržite sprístupnená verejnosti.



Podľa organizátorov ide o prvý slovenský pokus o činnosť, ktorá bude trvať 48 hodín nepretržite štafetovým spôsobom. „Pokúsime sa o ustanovenie rekordu v 48-hodinovom plávaní a tiež individuálneho rekordu, ktorým je pokus o prekonanie Lamanšského prielivu, teda 33,8 kilometra, v topoľčianskom 25-metrovom bazéne. Jeho súčasťou bude aj minuloročný účastník 24-hodinového plávania Róbert Šupa, ale aj odchovankyňa topoľčianskeho plávania a vodného póla Ingrida Nechalová, ktorá sa pripravuje na preplávanie Lamanšského prielivu v roku 2020,“ informovali organizátori.



Ako pripomenuli, na podujatí sa očakáva vytvorenie viacerých individuálnych rekordov. Súčasťou podujatia bude aj autogramiáda známych športových osobností. „Pozývame všetkých plaveckých nadšencov, aby sa prišli zúčastniť prvej topoľčianskej 48-hodinovky v plávaní. Plaváreň bude možné navštíviť v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu, zaplávať si a zažiť pravú športovú atmosféru,“ pozývajú organizátori.