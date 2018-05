Hádzanári Topoľčian zdolali Tatran Prešov a vyrovnali stav finále

Extraliga hádzanárov - 2. finálový zápas:



HK Agro Topoľčany - Tatran Prešov 28:27 (16:13)



zostava a góly HK Topoľčany: Králik, Javorček - Briatka 1, Janíček 1, Masaryk, Michalka 2, Ivanycja 3, Miženko, Ivanov, Cigáň 4/1, Hlinka 5, Jadroň 9/2, Minarovský, Ďurček, Žilinčík 3, Kučer



zostava a góly Tatrana Prešov: Čupryna, Cvitkovič - Rábek 5/1, Butorac 3, Hrstka 5/1, Lapajne, Krok 6, Babič, L. Urban 4, Pekár, Číp 3, Vučko 1, Abramovič, Kasal



Rozhodovali: Budzák, Rudinský, vylúčenia: 2:2, ČK: 57. Cigáň - 43. Rábek, 7m hody: 5/3 - 2/2, 680 divákov



/na zápasy: 1:1/

Ďalší program finále:



tretí zápas - sobota 12. mája o 18.00 h:



Tatran Prešov - HK Agro Topoľčany



štvrtý zápas - streda 16. mája o 18.00 h:



HK Agro Topoľčany - Tatran Prešov



prípadný piaty zápas - sobota 19. mája o 18.00 h:



Tatran Prešov - HK Agro Topoľčany

Topoľčany 9. mája (TASR) - Hádzanári HK Agro Topoľčany triumfovali v druhom finálovom dueli play off Slovnaft Handball Extraligy 2017/2018 nad favorizovaným Tatranom Prešov po dráme 28:27. V sérii na tri víťazné zápasy tak vyrovnali stav na 1:1. Rozhodujúci gól zaznamenal v úplnom závere Erik Žilinčík.Tretie finále je na programe v sobotu 12. mája na palubovke obhajcu titulu z Prešova, ktorý sa usiluje o zisk štrnásteho majstrovského titulu v ére samostatnosti a dvanásteho v rade.Úlohu favorita plnil Prešov do polovice úvodného dejstva. Skóre otvoril Rábek a hostia viedli v 9. minúte už trojgólovým rozdielom 6:3. Ešte v 17. minúte bol stav 8:10 z pohľadu domácich, potom však prišla päťgólová šnúra Topoľčian, ktoré najmä zásluhou strelecky disponovaných Jadroňa a Hlinku otočili stav na 13:10 vo svoj prospech. Do kabín išli domáci so sľubným náskokom 16:13.Aj do druhej časti vstúpili lepšie Topoľčany a Jadroň po piatich minútach upravil už na 19:14. V 43. minúte prišiel Tatran o vylúčeného päťgólového Rábeka, napriek tomu Prešovčania doťahovali náskok súpera a šnúrou štyroch gólov dokázali o šesť minút neskôr znížiť na 22:23. Krok potom dvoma presnými zásahmi za sebou vyrovnal v 53. minúte na 24:24 a o chvíľu neskôr už Tatran pod dlhom čase opäť viedol zásluhou Hrstku. Dramatickú koncovku ale zvládli lepšie domáci, o ich triumfe rozhodol v úplnom závere Žilinčík.