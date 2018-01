Marinčin v tíme AHL Toronto Marlies odohral 18 zápasov s bilanciou dva góly a päť asistencií.

Toronto 5. januára (TASR) - Vedenie Toronta Maple Leafs poslalo v piatok slovenského obrancu Martina Marinčina na farmu do AHL a do prvého tímu v NHL povolalo zadáka Travisa Dermotta. Informovali o tom zámorské médiá.



Marinčin v tíme AHL Toronto Marlies odohral 18 zápasov s bilanciou dva góly a päť asistencií. V decembri ho povolali do prvého mužstva a 25-ročný Slovák v ňom odohral dva zápasy. Dvadsaťjedenročný Dermott dostal pozvánku prvýkrát a môže v profilige zaznamenať debut.