Totálne FIASKO: Hokejisti Slovana podľahli CSKA Moskva 0:9

Slovan Bratislava - CSKA Moskva 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)



Góly: 1. Vey (Dahlbeck), 3. Kaprizov (Vey), 7. Robinson (Hansen), 10. Svetlakov (Telegin), 22. Andronov (Hansen, Kalinin), 34. Šalunov (Okulov), 34. Vey (Grigorenko), 46. Hansen, 55. Slepyšev (Grigorenko, Marčenko). Rozhodcovia: Ščenjov, Sojn – Viljugin, Palej, vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:2, 5548 divákov.



Slovan Bratislava: Čiliak (7. Štěpánek) – Sersen, Jánošík, Klok, Grman, Gelinas, Bačik, Švarný – Řepík, Taffe, Virta – Liška, Sukeľ, Červený – Lamper, Bailey, Lunter – Hrnka, Chipchura, Rau CSKA Moskva: Johansson – Dahlbeck, Robinson, Naumenkov, Nesterov, Marčenko, Blažijevskij, Romanov – Grigorenko, Vey, Kaprizov – Okulov, Slepyšev, Šalunov – Hansen, Andronov, Kalinin – Tolčinskij, Telegin, Svetlakov

tabuľka Západnej konferencie :



1. CSKA Moskva 22 12 6 0 4 65:28 36



2. SKA Petrohrad 21 13 2 3 3 64:30 33



3. Jokerit 20 13 2 3 2 78:48 33



4. Jaroslavľ 22 12 3 2 5 59:39 32



5. Spartak Moskva 22 9 1 3 9 56:53 23



6. Soči 22 6 3 5 8 52:60 23



7. Viťaz Podoľsk 22 7 2 1 12 52:64 19



8. Dinamo Riga 22 7 2 1 12 46:61 19



9. SLOVAN 23 5 3 2 13 47:82 18



10. Dinamo Moskva 22 6 1 3 12 51:62 17



11. Čerepovec 22 5 2 3 12 34:57 17



12. Dinamo Minsk 21 4 0 4 13 40:64 12

Štěpánek po prehre s CSKA 0:9: "Život ide ďalej aj po takejto prehre"

Viedeň 26. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v piatkovom zápase v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) s CSKA Moskva 0:9. Pre "belasých" to bola najvyššia prehra v ročníku. Zápas sa hral vo Viedni v rámci akcie KHL World Games, kde zverenci trénera Vladimíra Országha nastúpia aj v nedeľu 28. októbra o 17.00 h proti SKA Petrohrad.V tabuľke Západnej konferencie patrí Slovanu 9. priečka, na ôsmy Podoľsk stráca bod.Slovan vstúpil do zápasu veľmi zle a už po troch minútach si tréner Vladimír Országh zobral oddychový čas. Jeho zverenci totiž urobili dve hrúbky, ktoré potrestal súper dvoma gólmi. Už po 26 sekundách hry využil prvú Vey a po ňom sa presadil aj Kaprizov. Slovan odpovedal po krátkom obliehaní bránky súpera strelou Taffeho, ale vzápätí poslal puk za chrbát Čiliaka po tretí raz Robinson. V bránke "belasých" vystriedal Čiliaka Štěpánek, ale ten už po chvíľke nestačil na ďalšiu kombináciu Moskovčanov, po ktorej ho dokonca v oslabení prekonal Svetlakov. V závere tretiny mohol znížiť Virta, ale mieril iba do brankára.Ani začiatok druhej tretiny Slovanu nevyšiel. Už po 68 sekundách nestačil Štěpánek na zakončenie Andronova a CSKA viedol o päť gólov. Hráči ruského tímu hrali veľmi jednoducho, výborne kombinovali, zatiaľ čo "belasým" odskakovali puky aj po ľahkých prihrávkach. Marčenkova strela od modrej čiary sa v 27. minúte obtrela o pravú žrď, potom však prišli ďalšie okulahodiace kombinácie "červenej armády". Prvú zakončil gólovo Šalunov a o 17 sekúnd neskôr aj Vey.Tretie dejstvo vyšlo Slovanu najlepšie, už v úvode nastrelil konštrukciu bránky Gelinas. V 45. minúte im ponúkli ďalšiu šancu hráči CSKA, ktorí po faule išli do oslabenia. V ňom však prišla chyba Gelinasa, po ktorej sa do nájazdu dostal Hansen a strelil ôsmy gól. Slovan sa snažil aspoň o čestný úspech, ale v 55. minúte musel opäť prehltnúť ďalšiu radosť súpera, keď na konečných 9:0 pre CSKA upravil Slepyšev.Náhradný brankár hokejistov Slovana Bratislava Jakub Štěpánek pred zápasom s CSKA Moskva určite netušil, že pôjde do bránky už v siedmej minúte. Prednosť pred ním dostal v piatok vo Viedni Marek Čiliak, toho však po treťom góle súpera tréner Vladimír Országh striedal. Štěpánek napokon ťahal puk zo svojej siete ešte šesťkrát.Čiliak robil čo mohol, no hráči ruského tímu na Slovan "vyleteli" od úvodných sekúnd a nútili ho k chybám. Každú dokázali využiť a tak za stavu 0:3 prišiel pokyn pre českého gólmana.krčil ramenami brankár Slovana po zápase v KHL.Hráčom po zápase do reči veľmi nebolo, hlavy mali zvesené. Tie si však musia vyčistiť, pretože už v nedeľu ich čaká opäť v Erste Bank Aréne SKA Petrohrad. Aby sa neopakoval scenár z piatka, musia v hre zmeniť úplne všetko.dodal Štěpánek pre TASR.Slovan musel zápasy s najlukratívnejšími súpermi odohrať na príkaz vedenia ligy vo Viedni, na debakel s CSKA však na to podľa Štěpánka vplyv nemalo.Tréner Vladimír Országh musí mužstvo naštartovať, má na to celú sobotu. Oveľa viac však čaká od hráčov, ktorí by mali mužstvo potiahnuť.povedal tréner Slovana.