Správu rozširujeme o ďalšie informácie.

Dudince 24. marca (TASR) - Víťazom sobotňajšieho 37. ročníka Dudinskej päťdesiatky, pretekov chodcov zaradených do kalendára EA Race Walking Permit Meeting, sa stal Matej Tóth.



Svetovým výkonom roka 3:42:46 splnil v Dudinciach aj limit na ME v Berlíne a vybojoval si titul majstra Slovenska. Pre olympijského víťaza to bola vôbec prvá päťdesiatka od zlatého Ria de Janeiro.