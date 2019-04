Tottenham cez víkend hrá, Ajax má voľno, Pochettino: Je to nefér

Hráči holandského klubu budú mať dlhší čas na odpočinok a prípravu pred utorkovým vzájomným semifinále futbalovej Ligy majstrov 2018/19.

Londýn 26. apríla (TASR) - Tréner Tottenhamu Hotspur Mauricio Pochettino považuje víkendové voľno Ajaxu Amsterdam za "neférové". Hráči holandského klubu budú mať dlhší čas na odpočinok a prípravu pred utorkovým vzájomným semifinále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019.



"Kohúti" nastúpia v sobotu v rámci 36. kola Premier League proti West Hamu United. "Je to ťažké. V takejto situácii môže mať každý svoj názor. Vedenie ligy a aj asociácie sa nám snažili pomôcť, no realita je taká, že oni nebudú hrať. Myslím si, že to nie je fér," uviedol 47-ročný Pochettino. Informovala o tom agentúra AFP.