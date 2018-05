Tottenham sa víťazstvom nad Watfordom priblížil k Lige majstrov

Svojím 27. gólom v sezóne pomohol kohútom k triumfu Harry Kane, ktorý stále nevzdáva boj o korunu kráľa strelcov.

Londýn 1.mája (TASR) – Futbalisti Tottenhamu Hotspur si pondelňajším domácim víťazstvom 2:0 nad Watfordom udržali päťbodový náskok pred Chelsea Londýn v boji o miestenku do Ligy majstrov 2018/2019. Svojím 27. gólom v sezóne pomohol “kohútom“ k triumfu Harry Kane, ktorý stále nevzdáva boj o korunu kráľa strelcov. Na Egypťana Mohameda Salaha z Liverpoolu stráca štyri góly.



Skóre zápasu vo Wembley otvoril v 16. minúte po priťuknutí od Christiana Eriksena z ôsmich metrov Dele Alli potom, ako brankár Watfordu Orestis Karnezis neudržal center Kierana Trippiera. Víťazstvo “Spurs“ spečatil v úvode druhého polčasu najlepší strelec Premier League z uplynulých dvoch sezón Kane, ktorý sa rýchlo pozviechal po pošmyknutí a s prehľadom upratal do siete prihrávku Trippiera. Tottenham bodoval naplno po dvojzápasovej sérii bez víťazstva. S majstrovským Manchestrom City prehral 1:3 a len remizoval na ihrisku Brightonu 1:1.



Zaváhanie Spurs využila piata Chelsea a dotiahla sa na rozdiel piatich bodov. “Boli až nepríjemne blízko. Potrebovali sme dnes vyhrať, aby sme zmiernili tlak,“ povedal po zápase Kane. Jeho tím potrebuje v posledných troch zápasoch, v ktorých si zmeria sily postupne s West Bromwichom, Newcastlom a Leicestrom, minimálne dvakrát zvíťaziť, aby si definitívne zabezpečil miestenku v Lige majstrov. Dvadsaťštyriročný Angličan je stále v hre o Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca Premier League. Na prvého Salaha z Liverpoolu, ktorý sa trafil 31-krát, stráca štyri presné zásahy. “Cítim sa dobre, som vo forme a teším sa na posledné tri zápasy. Minulý rok bol koniec sezóny neuveriteľný, uvidíme ako to dopadne v tejto. Mojím cieľom je prekonať tridsaťgólovú hranicu,“ povedal Kane, ktorý v minulej sezóny rozvlnil v posledných troch zápasoch sieť súperov až osemkrát.