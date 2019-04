Tottenham stratil na novom štadióne prvé body, podľahol West Hamu

Premier League - 36. kolo:



Tottenham Hotspur – West Ham United 0:1 (0:0)



Gól: 67. Antonio

Londýn 27. apríla (TASR) – V sobotňajšom londýnskom derby, ktoré sa hralo v rámci 36. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže, zvíťazil West Ham na pôde Tottenhamu nečakane 1:0. O strate prvých bodov "kohútov" na novom štadióne rozhodol gól Michaila Antonia, ktorého v 67. minúte našiel center rakúskeho útočníka Marka Arnautoviča. Spurs zaváhali v boji o prvú štvorku, v tabuľke síce zostávajú na 3. mieste so 70 bodmi, no štvrtá Chelsea (67) zaostáva iba o tri body a má zápas k dobru - v nedeľu hrá na Old Trafforde so šiestym Manchestrom United (64). Piaty je Arsenal (66).