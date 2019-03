Tottenham v šlágri kola privíta Arsenal

Na vedúce duo FC Liverpool a Manchester City strácajú Spurs 9, resp. 8 bodov.

Londýn 1. marca (TASR) - Futbalisti anglického Tottenhamu Hotspur privítajú v sobotňajšom šlágri 29. kola Premier League mestského rivala Arsenal Londýn. Zverenci trénera Mauricia Pochettina si budú chcieť napraviť chuť za predošlé dve ligové prehry, keď najprv prehrali na ihrisku Burnley (1:2) a uplynulé kolo nestačili na futbalistov londýnskej Chelsea (0:2).



Napriek zaváhaniam si "kohúti" držia tretiu priečku zabezpečujúcu priamu účasť v skupinovej fázy Ligy majstrov. "Od chvíle, keď som prišiel do klubu, Tottenham zmenil svoje myslenie. Z nevýrazného tímu sa stal bojujúci tím. Odhliadnuc od výhry či prehry, bojujeme každý zápas až do záverečného hvizdu," uviedol pred derby Pochettino, ktorý na lavičku Spurs zasadol v máji roku 2014.



Na vedúce duo FC Liverpool a Manchester City strácajú Spurs 9, resp. 8 bodov. Tottenham teoreticky zostal aj v hre o titul. A to aj napriek veľkému počtu zranení, nepodpísaním žiadnych zvučných mien počas prestupového obdobia a hraním domácich zápasov na štadióne Wembley. "Každý tím by chcel byť pred sezónou v takom tabuľkovom postavení, v akom sme my dnes. Som rád, že si stále držíme tretie miesto a náskok pred takými klubmi, akými sú Arsenal, Manchester United alebo Chelsea Londýn," dodal 46-ročný Argentínčan.



"Kohúti" môžu od zápasu v Burnley počítať aj so službami kanoniera Harryho Kanea, ktorý predtým vynechal 7 zápasov pre zranenie členka. Ani Kaneov návrat nestačil tímu na úspech v spomínaných dueloch. "Harry je jeden z najlepších hrotových útočníkov na svete. To, že sme bez neho zvíťazili v štyroch dueloch v sérii a následne s ním v základnej zostave posledné dve kolá neuspeli, nie je jeho vinou," reagoval Pochettino na pochybnosti novinárov.



Desať kôl pred koncom PL sa Tottenham nachádza na 3. mieste tabuľky 4 body práve pred "Gunners". V úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov na domácej pôde zvíťazil nad Borussiou Dortmund 3:0. Odveta je naplánovaná na 5. marca.