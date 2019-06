Totti ukončil pôsobenie na pozícii technického riaditeľa AS Rím

Tottiho rozhodnutie významne ovplyvnili zlé vzťahy s bývalým športovým riaditeľom Francom Baldinim a majiteľom klubu Jamesom Pallotom.

Rím 17. júna (TASR) - Francesco Totti rezignoval na funkciu technického riaditeľa talianskeho futbalového klubu AS Rím. Legendárny útočník "giallorossi" o tom informoval počas pondelkovej tlačovej konferencie.



Tottiho rozhodnutie významne ovplyvnili zlé vzťahy s bývalým športovým riaditeľom Francom Baldinim a majiteľom klubu Jamesom Pallotom. "Prijať takéto rozhodnutie bolo veľmi náročné. Nie je to však moja chyba, nedostal som dostatočný priestor na zapojenie sa do riadenia klubu," uviedol Totti, ktorý tiež upozornil na častú neprítomnosť majiteľa klubu pri dôležitých rozhodnutiach.



V uplynulej sezóne sa Rimania umiestnili na šiestej priečke Serie A a zabezpečili si tak účasť v predkole Európskej ligy. Minulý týždeň do funkcie hlavného trénera menovali Portugalčana Paula Fonsecu, ktorý na lavičke nahradil dočasného kouča Claudia Ranieriho. Informáciu priniesla agentúra DPA.