TOUR DE FRANCE: Bernal si udržal náskok, Sagan má na dosah zelený dres

výsledky 20. etapy (Albertville - Val Thorens, 59,5 km):



1. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida 1:51:53 h, 2. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +10 s, 3. Mikel Landa (Šp./Movistar) +14, 4. Egan Bernal (Kol./Ineos), 5. Geraint Thomas (V.Brit/Ineos) obaja +17, 6. Rigoberto Uran (Kol./EF), 7. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) obaja +23, 8. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo-Visma) +25, 9. Wout Poels (Hol./Ineos), 10. Nairo Quintana (Kol./Movistar) obaja + 30



celkové poradie po 20. etape:



1. Bernal 79:52:52 h, 2. Thomas +1:11 m, 3. Kruijswijk 1+:31, 4. Buchmann +1:56, 5. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) +3:45, 6. Landa +4:23, 7. Uran +5:15, 8. Quintana +5:30, 9. Valverde +6:12, 10. Warren Barguil (Fr./Team Arkea-Samsic) +7:32.



bodovacia súťaž:



1. SAGAN 309 b, 2. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-QuickStep) 224, 3. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida) 203



súťaž vrchárov:



1. Romain Bardet (Fr./AG2R) 86 b, 2. Bernal 78, 3. Tim Wellens (Bel./Lotto-Soudal) 74



súťaž mladých pretekárov:



1. Bernal 79:52:52 h, 2. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +23:29 min, 3. Enric Mas (Šp./Deceuninck-Quick Step) +57:35



súťaž tímov:



1. Movistar (Šp.) 239:45:51 h, 2. Trek-Segafredo (USA) +47:54 min, 2. Ineos (V.Brit.) 57:52



Val Thorens 27. júla (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal sa stane víťazom 106. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Ineos si udržal žltý dres aj v predposlednej 20. etape a na jeho definitívny zisku mu stačí prísť v nedeľu do cieľa v Paríži. To isté potrebuje aj Slovák Peter Sagan na zisk rekordného siedmeho zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže.Bernal má pred záverečnou exhibičnou etapou, v ktorej sa už tradične neútočí na žltý dres, náskok minútu a jedenásť sekúnd na tímového kolegu a obhajcu trofeje Gerainta Thomasa, na tretie miesto sa dostal Holanďan Steven Kruijswijk z Jumbo-Visma, ktorý stráca 1:31 min. Francúzsky hrdina Julian Alaphilippe z Deceuninck-QuickStep nestačil v stúpaní na Val Thorens na najlepších a prišiel o pódium.Predposlednú etapu vyhral Vincenzo Nibali. Taliansky jazdec tímu Bahrain-Merida triumfoval na 59 km trati v čase 1:51:53 h. Druhý skončil Španiel Alejandro Valverde z Movistaru, na treťom mieste prišiel do cieľa jeho krajan a tímový kolega Mikel Landa. Organizátori 20. etapu z obáv pre zlé počasie v alpskom teréne skrátili z pôvodných 130 km, z rovnakého dôvodu predčasne ukončili aj piatkovú 19. etapu. V sobotu preto vypadla z programu rýchlostná prémia, vďaka čomu má Sagan na dosah víťazstvo v bodovacej súťaži. Ak v nedeľu príde do cieľa na parížskych Elyzejských poliach, získa po siedmy raz zelený dres, čo sa ešte predtým nikomu nepodarilo. Pred druhým Talianom Eliom Vivianim má náskok 85 bodov, v poslednej etape sa dá získať maximálne 70. Slovenský reprezentant prišiel v sobotu do cieľa na 97. mieste so stratou 15 minút a 52 sekúnd.Hneď po štarte sa do úniku pustila šestica jazdcov, za nimi sa potom vydalo ďalších 23. Favoriti aj so Saganom zostali v pelotóne, ktorý 40 km pred cieľom strácal dve minúty. Vedúca skupina sa o ďalších päť km zlúčila. To už sa začal dlhý výstup na cieľový kopec Val Thorens (najvyššia kat., 33,4 km, 5,4%) a čakalo sa najmä na to, ako zareagujú Bernalovi konkurenti, medzi nimi Alaphilippe, ktorý v piatok prišiel o žltý dres. Ineos však strážil nielen Bernala, ale aj Gerainta Thomasa, tretieho muža celkového poradia. Sagan si v tom čase vystúpil z pelotónu.Alaphilippe v dlhom stúpaní na favoritov nestačil, do cieľa prišiel so stratou troch minút a 17 sekúnd a prišiel tak o pódiové umiestnenie, na ktoré sa naopak dostal Steven Kruijswijk z Holandska (Jumbo-Visma). Vo finiši mal najviac síl Vincenzo Nibali, Bernal s Thomasom prišli do cieľa so stratou 17 sekúnd. "povedal v cieli pre televíziu Eurosport víťaz etapy.Bernal tak má na dosah prvý triumf na prestížnych pretekoch, môže sa stať prvým Kolumbijčanom, ktorý vyhrá TdF. Zároveň má šancu stať sa vo veku 22 rokov druhým najmladším víťazom. Tento titul drží Henri Cornet, ktorý ešte v roku 1904 vyhral Tour ako devätnásťročný.