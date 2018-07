FOTO: UDRŽAL SI ZELENÝ DRES: Sagan skončil v siedmej etape tretí

Na snímke pelotón prechádza platanovou alejou počas siedmej a najdlhšej etapy 105. ročníka pretekov Tour de France z mesta Fougéres do mesta Chartres (231 km) 13. júla 2018. Foto: TASR/AP

Dylan Groenewegen, víťaz 7. etapy Tour de France, 13. júla 2018. Foto: TASR/AP

Výsledky 7. etapy Fougéres - Chartres (231 km)



1. Dylan Groenewegen (Hol./Lotto NL Jumbo) 5:43:42 h,

2. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step Floors),

3. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe),

4. Arnaud Demare (Fra./FDJ Cycling Team),

5. Christophe Laporte (Fra./Solutions Credits),

6. John Degenkolb (Nem./Trek-Segafredo),

7. Daryl Impey (JAR/Mitchelton-Scott),

8. André Greipel (Nem./Lotto-Soudal),

9. Andrea Pasqualon (Tal./Wanty-Groupe),

10. Mark Cavendish (V.Brit./Dimension Data) - všetci čas ako víťaz



celkové poradie:



1. Greg van Avermaet (Belg./BMC) 28:19:25 h,

2. Geraint Thomas (V.Brit/Team Sky) +6 s,

3. Tejay Van Garderen (USA/BMC) +8,

4. Julian Alaphilippe (Fra./Quick-Step) +9,

5. Philippe Gilbert (Bel./Quick-Step) +15,

6. Bob Jungels (Lux./Quick-Step) +21,

7. Rigoberto Uran (Kol./Cannondale-Drapac) +48,

8. Alejandro Valverde (Špa./Movistar Team) +54,

9. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +55,

10. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +56, ... 31. SAGAN +2:45



bodovacia súťaž:



1. SAGAN 234 b,

2. Gaviria 203,

Chartres 13. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v 7. etape 105. ročníka Tour de France tretie miesto. Triumfoval jazdec stajne Lotto NL Jumbo Dylan Groenewegen z Holandska, ktorý sa presadil v záverečnom špurte 231 km dlhej etapy, najdlhšej v tomto ročníku. Trať z Fougéres do Chartres zvládol v čase 5:43:42 h. Na druhom mieste skončil Kolumbijčan Fernando Gaviria z tímu Quick-Step Floors.Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Greg van Avermaet z BMC so šesťsekundovým náskokom pred Britom Geraintom Thomasom zo Sky, tretí Američan Tejay Van Garderen (BMC) stráca osem sekúnd. Sagan je s mankom 2:45 min na 31. mieste. V boji o zelený dres má náskok na druhého Gaviriu 31 bodov.Siedma etapa ponúkla rovinatý profil s predpokladaným špurtérskym záverom. O úniky nebola núdza už od začiatku. Najskôr to skúsili Yoann Offredo a Thomas Degand z tímu Wanty Groupe, ale onedlho sa vrátili do pelotónu. Po nich to skúsila desiatka v zložení Tony Gallopin, Oliver Naesen (obaja (AG2R La Mondiale), Edward Theuns (Sunweb), Simon Gerrans (BMC), Yves Lampaert (Quick Step), Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Julien Vermote (Dimension Data), Arthur Vichot (Groupama FDJ), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a Michaël Gogl (Trek Segafredo), ale ani im pelotón nedal šancu na dlhší únik. Tú chcel potom opäť využiť Offredo, ktorý to napokon riskol sám. Pre favoritov však nepredstavoval žiadnu hrozbu a v jednej chvíli mal náskok 9 minút. Na čele sa pohyboval až 100 kilometrov, ale hlavný balík zvyšoval výkon a 90 km pred cieľom Francúza opäť pohltil. Hneď potom prišiel ďalší sólo únik, postaral sa oň Laurent Pichon z tímu Fortuneo.Pretekárov vzápätí čakala rýchlostná prémia, ktorá ponúkla súboj Fernanda Gaviriu a Petra Sagana. Kolumbijský reprezentant bol na nej najrýchlejší a získal 17 bodov do bodovacej súťaže, ale Sagan skončil tesne za ním. Pichon skončil svoju sólojazdu 37 km pred cieľom a čakalo sa na záverečný špurt. V ňom mal najviac síl Groenewegen. Sagan sa zavesil za zadné koleso Gaviriu, ale predstihnúť ho už nedokázal.povedal víťaz pre TV stanicu Eurosport.