Tour de France od soboty naživo na RTVS

Bratislava 3. júla (TASR) - RTVS od soboty 6. júla prinesie v priamych prenosoch 106. ročník prestížnych cyklistických pretekov Tour de France. Boj trojnásobného slovenského majstra sveta Petra Sagana o rekordný siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže budú môcť diváci sledovať do 28. júla na Dvojke.



Prvú etapu môžu diváci sledovať v sobotu od 14.00. RTVS pre športových fanúšikov pripravila aj Štúdiá Tour de France, rozhovory s odborníkmi a reportáže priamo z dejiska pretekov.



"RTVS aj tento rok ponúkne priame prenosy zo všetkých 21 etáp najslávnejších cyklistických pretekov. Od štartu v Bruseli až po cieľ v Paríži bude divákov sprevádzať komentátor Vladimír Genda spolu s bratmi Velitsovcami. S nimi budú v Štúdiu Tour de France diskutovať aj jeho moderátori Ľuboš Hlavena a Oľga Hamadejová. Pohľad do zákulisia Tour de France ponúkne priamo z dejiska pretekov Samuel Brečka, ktorý denne prinesie pôvodné reportáže sa rozhovory zo zákulisia pretekov," informovala televízia TASR prostredníctvom oficiálnej tlačovej správy.



Špeciálny obsah o Tour de France prinesie RTVS aj na samostatnom webe http://tdf.rtvs.sk, ale aj prostredníctvom vlastného grafického servisu počas priamych prenosov. V ňom sa diváci dozvedia viac o cyklistoch, tímoch, detaily o jednotlivých etapách, alebo si prečítajú odpovede na otázky, ktoré môžu položiť expertom a komentátorom na facebookovom profile Šport v RTVS. Diváci sa navyše môžu zapojiť aj do SMS hry a denne vyhrať hodnotné ceny.