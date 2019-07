TOUR DE FRANCE: Triumfovať chcú viacerí, Sagan túži ísť pred Zabela

Viacnásobní celkoví víťazi:



5 triumfov:



Jacques Anqeutil (Fr.) 1957, 1961, 1962, 1963, 1964

Eddy Merckx (Belg.) 1969, 1970, 1971, 1972, 1974

Bernard Hinault (Fr.) 1978, 1979, 1981, 1982, 1985

Miguel Indurain (Šp.) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995



4:



Christopher Froome (V.Brit.) 2013, 2015, 2016



3:



Philippe Thijs (Belg.) 1913, 1914, 1920

Louison Bobet (Fr.) 1953, 1954, 1955

Greg LeMond (USA) 1986, 1989, 1990



2:



Gino Bartali (Tal.) 1938, 1948

Fausto Coppi (Tal.) 1949, 1952

Laurent Fignon (Fr.) 1983, 1984

Alberto Contador (Šp.) 2007, 2009



Pretekári s najväčším počtom víťazstiev v bodovacej súťaži:



6 - Erik Zabel (Nem.) - 1996-2001 a Peter SAGAN (SR) - 2012-2016

4 - Sean Kelly (Ír.) - 1982, 1983, 1985, 1989

3 - Jan Janssen (Hol.) - 1964, 1965, 1967

- Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1971, 1972

- Fredy Maertens (Belg.) - 1976, 1978, 1981

- Džamolidin Abdužaparov (Uzb.) - 1991, 1993, 1994

- Robbie McEwen (Aus.) - 2002, 2004, 2006



Prehľad celkových víťazov cyklistických pretekov Tour de France:



2018 Geraint Thomas (V.Brit.)



2017 Chris Froome (V.Brit.)



2016 Froome



2015 Froome



2014 Vincenzo Nibali (Tal.)



2013 Froome



2012 Bradley Wiggins (V.Brit.)



2011 Cadel Evans (Aus.)



2010 Andy Schleck (Lux.) ***



2009 Alberto Contador (Šp.)



2008 Carlos Sastre (Šp.)



2007 Contador



2006 Oscar Pereiro (Šp.) **



2005 *



2004 *



2003 *



2002 *



2001 *



2000 *



1999 *



1998 Marco Pantani (Tal.)



1997 Jan Ullrich (Nem.)



1996 Bjarne Riis (Dán.)



1995 Miguel Indurain (Šp.)



1994 Indurain



1993 Indurain



1992 Indurain



1991 Indurain



1990 Greg LeMond (USA)



1989 LeMond



1988 Pedro Delgado (Šp.)



1987 Stephen Roche (Ír.)



1986 LeMond



1985 Bernard Hinault (Fr.)



1984 Laurent Fignon (Fr.)



1983 Fignon



1982 Hinault



1981 Hinault



1980 Joop Zoetemelk (Hol.)



1979 Hinault



1978 Hinault



1977 Bernard Thevenet (Fr.)



1976 Lucien Van Impe (Belg.)



1975 Thevenet



1974 Eddy Merckx (Belg.)



1973 Luis Ocana (Šp.)



1972 Merckx



1971 Merckx



1970 Merckx



1969 Merckx



1968 Jan Janssen (Hol.)



1967 Roger Pingeon (Fr.)



1966 Lucien Aimar (Fr.)



1965 Felice Gimondi (Tal.)



1964 Jacques Anquetil (Fr.)



1963 Anquetil



1962 Anquetil



1961 Anquetil



1960 Gastone Nencini (Tal.)



1959 Federico Bahamontes (Šp.)



1958 Charly Gaul (Lux.)



1957 Anquetil



1956 Roger Walkowiak (Fr.)



1955 Louison Bobet (Fr.)



1954 Bobet



1953 Bobet



1952 Fausto Coppi (Tal.)



1951 Hugo Koblet (Švaj.)



1950 Ferdi Kubler (Švaj.)



1949 Coppi



1948 Gino Bartali (Tal.)



1947 Jean Robic (Fr.)



1939 Sylvere Maes (Belg.)



1938 Bartali



1937 Roger Lapebie (Fr.)



1936 Sylvere Maes (Belg.)



1935 Romain Maes (Belg.)



1934 Antonin Magne (Fr.)



1933 Georges Speicher (Fr.)



1932 Andre Leducq (Fr.)



1931 Magne



1930 Leducq



1929 Maurice De Waele (Belg.)



1928 Nicolas Frantz (Lux.)



1927 Frantz



1926 Lucien Buysse (Belg.)



1925 Ottavio Bottecchia (Tal.)



1924 Bottecchia



1923 Henri Pelissier (Fr.)



1922 Firmin Lambot (Belg.)



1921 Leon Scieur (Belg.)



1920 Philippe Thys (Belg.)



1919 Lambot



1914 Thys



1913 Thys



1912 Odile Defraye (Belg.)



1911 Gustave Garrigou (Fr.)



1910 Octave Lapize (Fr.)



1909 Francois Faber (Lux.)



1908 Lucien Petit-Breton (Fr.)



1907 Petit-Breton



1906 Rene Pottier (Fr.)



1905 Louis Trousselier (Fr.)



1904 Henri Cornet (Fr.)



1903 Maurice Garin (Fr.)



*** Španiel Alberto Contador prišiel o víťazstvo pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika v roku 2010.



** Američan Floyd Landis prišiel o víťazstvo po pozitívnom teste v roku 2006, keď mal zvýšenú hladinu testosterónu.



* Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.

Sedem horských etáp 106. edície praje vrchárom

Program 106. ročníka Tour de France:



6 júla, 1. etapa: Brusel - Brusel, 192 km - rovinatá

7. júla, 2. etapa: Brusel - Brusel, tímová časovka na 27 km

8. júla, 3. etapa: Binche - Épernay, 214 km - rovinatá

9. júla, 4. etapa: Reims - Nancy, 215 km - rovinatá

10. júla, 5. etapa: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 169 km - kopcovitá

11. júla, 6. etapa: Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 157 km - horská s dojazdom do kopca

12. júla, 7. etapa: Belfort - Chalon-sur-Saône, 230 km - rovinatá

13. júla, 8. etapa: Mâcon - Saint-Étienne, 199 km - zvlnená

14. júla, 9. etapa: Saint-Étienne - Brioude, 170 km - kopcovitá

15. júla, 10. etapa: Saint-Flour - Albi, 218 km - zlvnená

16. júla - voľný deň v Albi

17. júla, 11. etapa: Albi - Toulouse, 167 km - rovinatá

18. júla, 12. etapa: Toulouse - Bagneres-de-Bigorre, 202 km - horská

19. júla, 13. etapa: Pau - Pau, individuálna časovka na 27 km

20. júla, 14. etapa: Tarbes - Col du Tourmalet, 117,5 km - horská s dojadzom do kopca

21. júla, 15. etapa: Limoux - Foix, 185 km - horská s dojazdom do kopca

22. júla - voľný deň v Nîmes

23. júla, 16. etapa: Nîmes - Nîmes, 177 km - zvlnená

24. júla, 17. etapa: Pont du Gard - Gap, 206 km - kopcovitá

25. júla, 18. etapa: Embrun - Valloire, 207 km - horská

26. júla, 19. etapa: Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 123 km - horská s dojazdom do kopca

27. júla, 20. etapa: Albertville - Val Thorens, 131 km - horská s dojazdom do kopca

28. júla, 21. etapa: Rambouillet - Paríž Champs-Élysées, 127 km - rovinatá

Brusel 6. júla (TASR) - Už túto sobotu 6. júla odštartuje v Bruseli 106. edícia legendárnych cyklistických pretekov Tour de France. Tá sľubuje od začiatku veľmi napínavé súboje. V úvode budú hrať prím šprintéri a klasikári, vrchári a súboje o slávny "maillot jaune" dostanú priestor neskôr. Na celkový triumf si pri absencii štvornásobného víťaza Chrisa Froomea brúsi zuby viacero jazdcov na čele s obhajcom trofeje Geraintom Thomasom. Slovák Peter Sagan v uplynulej edícii vyrovnal rekord Erika Zabela v počte zelených dresov a teraz sa chce osamostatniť na čele historického poradia.Jazdec tímu Bora-Hansgrohe bude opäť jediný slovenský zástupca na Grand Départ v hlavnom meste Belgicka. Vlani sa mu podarilo získať šiestykrát v kariére zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, ktorú vyhral suverénne s vyše 231-bodovým náskokom pred druhým Alexandrom Kristoffom z Nórska. V historickej tabuľke sa delí o prvé miesto s legendárnym Nemcom, no už za necelý mesiac môže byť na čele sám.V prebiehajúcej sezóne zaznamenal tri etapové víťazstvá, prvé už 17. januára na Santos Tour Down Under, no na ďalšie čakal takmer štyri mesiace. Na ďalších etapákoch a veľkých klasikách mal niekoľkokrát smolu a tak uspel až v 1. etape na obľúbených pretekoch Amgen Tour of California. Tretí triumf pridal v júni v 3. etape Okolo Švajčiarska, kde si pripísal aj dve druhé a jedno tretie miesto a opäť si tam vyhral aj bodovaciu súťaž. Súťažnú prípravu na Tour zakončil štvrtým miestom na domácom šampionáte v Trnave, kde sa z titulu majstra SR tešil jeho brat Juraj.Hneď po šampionáte zamieril do Bruselu, kde absolvoval posledné ladenie formy na jeden z vrcholov sezóny.uviedol. Sagan sa predstaví po siedmich rokoch na Tour de France v "obyčajnom" tímovom drese. Dvadsaťdeväťročný jazdec totiž na sebe nebude mať v 1. etape slovenskú trikolóru určené pre majstra krajiny a ani dúhové farby pre svetového šampióna.Najväčšiu konkurenciu v boji o zelený dres mu budú robiť pravdepodobne najväčšiu konkurenciu Austrálčan Michael Matthews (Sunweb), holandský rýchlik Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), či jeho krajan a oddielový kolega Wout van Aert, Talian Elia Viviani z opäť nesmierne silného tímu Deceuninck–Quick-Step a z ďalších napríklad Caleb Ewan (Aus./Lotto-Soudal), Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates), či Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott). Na štarte pre zranenie chýba obávaný šprintér Fernando Gaviria z Kolumbie (SAE Team Emirates) i Saganov veľký súper z predchádzajúcich rokov Mark Cavendish.Britský jazdec má na konte síce 30 etapových vavrínov na Tour, no od kolízie so Saganom a zranenie spred dvoch rokov na Tour, po ktorej jury nesprávne vylúčila Slováka z pretekov, sa trápi. Tridsaťštyriročný Cavendish odvtedy pridal len jediný etapový triumf, aj to ešte vo februári 2018 a tím Dimension Data ho pre slabú formu nenominoval do tímu. Na "starej dáme" bude chýbať prvýkrát od roku 2007. Cavendishovi chýbajú na vyrovnanie legendárneho Eddyho Merckxa len štyri víťazstvá na Tour.povedal.V boji o žltý dres je situácia po dlhšom čase dosť otvorená. Štvornásobný víťaz (2013, 2015, 2016 a 2017) a tretí muž vlaňajšieho poradia Chris Froome spadol pred štvrtou etapou Criterium du Dauphine a prišiel o ďalšiu šancu zabojovať o piaty triumf a vyrovnať sa tak legendárnej štvorici Jacques Anqeutil (Fr.), Eddy Merckx (Belg.), Bernard Hinault (Fr.) a Miguel Indurain (Šp.). Záverečná príprava sa pre tím Ineos takmer skončila úplne tragicky, šesť dní po Froomeovi totiž spadol na Okolo Švajčiarska aj Geraint Thomas. Obhajca trofeje však neutrpel vážnejšie zranenia a na Tour štartovať bude. Britskú stajňu povedie spolu s elitným kolumbijským vrchárom Egonom Bernalom.citovala agentúra AFP slová Thomasa.dodal Brit.Bernal je jeden z jazdcov, ktorí minulý rok pomohli Thomasovi k víťazstvu na Tour.prezradil. Kolumbijský jazdec sa stal tento rok celkovým víťazom Paríž-Nice i Okolo Švajčiarska a na Okolo Katalánska skončil tretí.Pri neúčasti Froome, vlaňajšieho druhého muža celkového poradia Toma Dumoulina z Holandska (Sunweb) a otáznej forme Thomasa vkladajú Francúzi veľké nádej do Romaina Bardeta. Dvadsaťosemročný jazdec stajne Ag2r by sa podľa fanúšikov mohol po 34 rokoch stať prvým domácim víťazom legendárnych pretekov. Bardet bol už raz druhý (2016) a raz tretí (2017), no vlani zaostal v rozhodujúcich momentoch a s výrazným mankom obsadil až šieste miesto. Tesne pred Tour vynechal domáci šampionát, aby sa mohol čo najlepšie pripraviť.povedal. Posledný Francúz, ktorý sa stal celkovým víťazom "starej dámy", bol Bernard Hinault v roku 1985.Medzi tradičných ašpirantov na celkový triumf patrí už niekoľko rokov Nairo Quintana. Dvadsaťdeväťročný Kolumbijčan v drese Movistaru by už konečne chcel skompletizovať treble z Grand Tours, na konte už má víťazstvá na Giro d'Italia (2014) i Vuelte (2016). Sedí mu aj profil trate, keďže organizátori ubrali z časoviek a do programu zaradili až sedem vrcholov nad 2000 metrov. Quintana sa navyše môže spoľahnúť na oporu tímových kolegov a excelentných vrchárov Mikela Landu a majstra sveta Alejandra Valverdeho. Tento rok sa vo veľmi dobrom svetle ukazuje kapitán Astany Jakob Fuglsang, ktorý začiatkom roka vyhral Vueltu a Andalucia, bol celkovo tretí na Tirrene, v apríli pre seba získal monument Liege-Bastogne-Liege, bol druhý na Valónskom šípe a tretí na Amsetl Gold Race a súťažnú prípravu na Tour zakončil triumfom na Criteriu du Dauphine.Medzi favoritov sa radí aj ďalší Kolumbijčan Rigoberto Uran zo stajne EF Education First, ktorý skončil pred dvomi rokmi na druhej priečke. Na marcovom Paríž - Nice mal ťažší pád a dva mesiace nepretekal, no podľa vlastných slov je pripravený:V zálohe má aj tridsaťročného amerického vrchára Tejaya Van Garderena, ktorý skončil druhý na Criteriu. Do okruhu favoritov sa vždy počíta aj "žralok" zo Sicílie Vincenzo Nibali z Bahrain Merida. Víťaz z roku 2014 však má už tridsaťštyri rokov a navyše v nohách ťažké Giro, na ktorom skončil celkovo druhý.Na pelotón čaká dokopy 3480 kilometrov, dve časovky, v druhej etape tímová a v 13. individuálna, sedem horských etáp s piatimi vrchárskymi dojazdmi, niekoľko dní ako tvorených pre únik i čisto šprintérske súboje na rovinatých cestách. Nechýba výstup do cieľa na legendárny Col du Tourmalet a najvyšším bodom trasy bude Col de l'Iseran 2770 metrov na hladinou mora. Tohtoročná edícia odštartuje v sobotu 6. júla v Bruseli, organizátori tak vzdajú hold legendárnemu Belgičanovi Eddymu Merckxovi, ktorý vyhral svoju prvú Tour presne pred 50 rokmi. Slávny "maillot jaune" navyše slávi 100 rokov od svojho vzniku.povedal riaditeľ pretekov Christian Prudhomme. Veľkolepé finále sa uskutoční v nedeľu 28. júla už tradične na Elyzejských poliach v Paríži.Organizátori tohtoročnej 106. edície slávnych cyklistických pretekov Tour de France si na jazdcov pripravili 21 náročných etáp, z toho bude sedem horských s piatimi vrchárskymi dojazdmi. Celkovo cyklisti zdolajú až sedem vrchov vo výške nad 2000 metrov nad morom. Nebudú chýbať ani dve časovky, najprv tímová a v 13. etape aj individuálna. Na pelotón čaká dokopy 3480 kilometrov.Tohtoročná edícia odštartuje v sobotu 6. júla v Bruseli, organizátori tak vzdajú hold legendárnemu Belgičanovi Eddymu Merckxovi, ktorý vyhral svoju prvú Tour presne pred 50 rokmi. Slávny "maillot jaune" navyše oslávi 100 rokov od svojho vzniku. Veľkolepé finále sa uskutoční v nedeľu 28. júla už tradične na Elyzejských poliach v Paríži. Medzitým je však na programe množstvo napínavých momentov.V prvej etape si cyklisti vyskúšajú slávne, krátke ale prudké stúpania Muur de Geraardsbergen a Bosberg známe z flámskych klasík. Aj druhý deň strávia v hlavnom meste Belgicka, keď ich čaká tímová časovka s cieľom pri Atómiu. Počas tretieho dňa sa presunú na územie Francúzska, ktoré neopustia až do konca pretekov. O žltý dres sa bude bojovať prvýkrát v 6. etape so siedmimi vrchárskymi prémiami a záverečným výstupom na Pláň krásnych dievčat (La Planche des Belles Filles) vo Vogézoch. Organizátori si však pripravili pre pelotón prekvapenie, pridali aj záverečný asi kilometrový úsek na nespevnenom povrchu s maximálnym sklonom až 24%. Nasleduje trasa pre šprintérov a ďalšie tri etapy pred prvým voľným dňom v Albi majú zvlnený až kopcovitý charakter.Po voľne sa dostane k slovu opäť hromadný záver v 11. etape, no už v tej ďalšej sa pelotón presunie do Pyrenejí a musí si poradiť s prémiami 1. kategórie na Col de Peyresourde a La Hourquette. Potom príde na rad individuálna časovka v Pau na 27 km. Nasledujúca 14. etapa má síce len 117,5 km, ale končí sa na legendárnom Tourmalete. Takmer dvadsaťkilometrové stúpanie s priemerným sklonom 7,4% opäť preverí aj tých najlepších vrchárov. Nevydýchnu si ani na ďalší deň, keďže ich čakajú štyri horské prémie, tri 1. kategórie, pričom tá posledná bude zároveň cieľ v Prat d’Albis.Energiu môžu cyklisti opäť načerpať 22. júla počas druhého voľného dňa v Nîmes. Nasledujúce dve etapy si užijú najmä šprintéri a pelotón sa počas nich presunie do Álp. Európske veľhory prinesú rozuzlenie boja o žltý dres v náročnej trojdňovej porcii. V 18. etape sa musia cyklisti vyškriabať na tri dvojtisícovky Col de Vars, Col d’Izoard a Col du Galibier, aby následne zvládli nebezpečný a strmý zjazd do cieľa vo Valloire. V 19. etape prejdú najvyšším bodom tohtoročného programu Col de l’Iseran vo výške 2770 metrov nad morom, ku ktorému vedie 32,9 km dlhé stúpanie s priemerným sklonom 4,2%, no v záverečných troch kilometroch presiahne 10%. Vrcholom by mala byť predposledná 131 km dlhá etapa s takmer 4500 výškovými metrami a cieľom v lyžiarskom stredisku Val Thorens. Potom stačí už len zvládnuť príchod do cieľa na Elyzejských poliach v Paríži.