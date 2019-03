Trenčania prehĺbili krízu, Cifranič: Čo najskôr sa z toho dostať

Trenčania nezanechali dobrý dojem ani v zápase 22. kola v Michalovciach. Po polhodine hry prehrávali po hrubých chybách v defenzíve.

Trenčín 9. marca (TASR) - Futbalistom AS Trenčín priniesla základná časť Fortuna Ligy iba minimum pozitív. Nenaplnili predsezónny cieľ a v zostávajúcej časti sezóny budú pôsobiť v skupine o udržanie. Podľa trénera Vladimíra Cifraniča bude dôležité, aby sa hráči dostali spod pomyselnej deky a pripravili sa na nasledujúcu sezónu.



Trenčania nezanechali dobrý dojem ani v zápase 22. kola v Michalovciach. Po polhodine hry prehrávali po hrubých chybách v defenzíve 0:3 a rozbehnutých domácich už na ceste za víťazstvom nepribrzdili ani dvomi znižujúcimi gólmi. "Chceli sme konečne ukázať, že vieme bojovať. Súper však hral výborne, nepustil nás do kombinácie. Strácali sme ľahké lopty a po chybách v prvom polčase nás "vykúpal." V druhom sme už napriek snahe nedokázali zápas zvrátiť," zhodnotil stredopoliar Jakub Paur.



Pre fanúšikov trenčianskeho klubu je súčasná situácia sklamaním a znamená pokračovanie postupného ústupu z pozícií. AS získal v rokoch 2015 a 2016 dva tituly, v roku 2017 obsadil 4. miesto a vlani skončil v skupine o titul piaty. Tentoraz sa popasuje o čo najlepšie umiestnenie v skupine o záchranu, takže prinajlepšom skončí siedmy, aktuálne je však až deviaty.



Trenčanom nevyšla už jesenná časť a po nej ani záverečný boj o prvú šestku. "Bolo tam iba málo pozitív. Najmä jeseň sme nemali dobrú, dostali sme sa do hlbokej krízy. Podľa výsledkov to vyzerá, že ani zimná príprava nám príliš nepomohla. Môže sa stať, že na tím príde horšie obdobie, asi všetky mužstvá sa s tým cez sezónu stretnú, no je iba na nás, ako sa s tým my popasujeme. Teraz musíme spraviť maximum, aby sme sa herne, psychicky aj výsledkovo dvihli a pripravili sa na budúcu sezónu," uviedol Cifranič.



Jeho zverenci majú po 22. kolách 22 bodov, čo je o 8 viac ako posledné Zlaté Moravce. Pod Čákovým hradom veria, že zostávajúce zápasy nebudú o boji o záchranu, ale o zlepšenej forme a ladení fazóny do ďalšieho ročníka. "Momentálne máme istú psychickú deku, hráči nehrajú tak, ako vedia. Aj preto máme za sebou také výsledky aké máme. Čím skôr sa z toho dostaneme, tým lepšie," dodal Cifranič.