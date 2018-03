Trenčín je hladný po úspechu, Radivojevič: Chceme viac

Hráči veľmi túžia po úspechu, najmä po zbabranej vlaňajšej sezóne, keď Dukla zachraňovala účasť v Tipsport Lige v play out.

Trenčín 30. marca (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín urobili postupom cez Poprad v prvom kole Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 prvý krok k naplneniu cieľa. Tým je účasť vo finále, no cestu im tento raz bude chcieť zatarasiť Zvolen. Z kabíny Dukly je však cítiť veľké odhodlanie.



Vyradením "kamzíkov" v sérii 4:0 na zápasy stúplo aj sebavedomie tímu hlavného trénera Petra Oremusa. "Nálada je priamo úmerná tomu, ako sme odohrali štvrťfinále s Popradom. Chalani odohrali najlepšie zápasy v sezóne, takže dúfam, že to prenesieme aj do semifinále. Od pondelka sa nálada stupňuje a horúčka bude s blížiacim sa zápasom stúpať. Očakávam, že to bude rovnaký boj ako s Popradom," povedal pre TASR asistent trénera Ján Pardavý.



Hráči veľmi túžia po úspechu, najmä po zbabranej vlaňajšej sezóne, keď Dukla zachraňovala účasť v Tipsport Lige v play out. "My sa na semifinále veľmi tešíme. Je dobré, že v tíme je cítiť, že s postupom cez Poprad nie je nikto spokojný, a že chceme viac. Sme hladní a verím, že vstúpime do série víťazne," uviedol kapitán tímu Branko Radivojevič. Trenčín však na rozdiel od štvrťfinále začne sériu na ľade súpera. "Doma je doma, ale vieme, že musíme vyhrať vo Zvolene aspoň jeden zápas. Ale my sme hrali vonku dobre celú sezónu, takže verím, že s tým nebudeme mať problém," dodal Radivojevič.



V základnej časti boli súboje medzi Trenčínom a Zvolenom vyrovnané, v šiestich dueloch sa z víťazstva radoval každý tím trikrát. Pardavý očakáva vyrovnané stretnutia aj v play off: "Je to fyzicky veľmi dobrý tím, ktorý má silu na každom poste. Majú výborného brankára, dôrazných aj útočných obrancov. Vpredu majú výborných útočníkov na čele s najlepším strelcom ligy, čiže nás nečaká nič ľahké. Verím, že sa pripravíme na Zvolen najlepšie, ako vieme."



V základnej časti nazbieral Zvolen 110 bodov, Trenčín iba o jeden menej. Ten však rozhodol o tom, že prvé dva zápasy semifinále začnú pod Pustým hradom. "Je to pre nás oproti štvrťfinále otočené, začiatok série na domácom ľade prináša určitú výhodu, no my chceme využiť fakt, že domáci budú v prvých zápasoch pod tlakom. Budeme chcieť v prvom dvojzápase vyhrať aspoň jeden duel, aby sme psychickú výhodu preniesli na svoju stranu," uzavrel Pardavý.