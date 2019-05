Trenčín vysoko zdolal Podbrezovú, tá vypadne z najvyššej ligy

9. kolo skupiny o záchranu



AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 4:0 (2:0)



Góly: 5. a 65. Sleegers (oba z 11 m), 45.+1 a 71. Čatakovič (prvý z 11 m). Rozhodovali: Glova - Ferenc, Bednár, ŽK: Kiwior, Viazanko (obaja Podbrezová), 459 divákov



Trenčín: Šemrinec - Slávik, Kleščík, Šulek, Skovajsa - Van Arnhem, Zubairu, Paur (27. Lamine) - Sleegers, Čatakovič (75. Ubbink), Corryn (79. Roguljič)



Podbrezová: Vantruba - Obročník (23. Wiezik, 83. Mejri), Bartoš, Kiwior, Viazanko - Ďatko, Oravec, Paraj, Hlohovský - Halgoš (46. Špyrka) - Leško

Futbalisti Ružomberku zvíťazili v sobotu v 9. kole nadstavby Fortuna ligy 2018/2019 doma nad DAC Dunajská Streda 1:0 a zaistili si postup do Európskej ligy UEFA 2019/2020.



MFK Ružomberok – FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (1:0)



Gól: 6. Mustedanagič, ŽK: J. Maslo - Blackman. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Bobko, 1651 divákov.



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, D. Kružliak, Jonec – Takáč, Qose – Kostadinov (89. V. Jedinák), Mustedanagič (90+. T. Bobček), Gál-Andrezly – Gerec (83. Kochan). Dunajská Streda: Jedlička – Koštrma, Šatka, Kone, Davis (67. Herc) – Ronan, M. Vida – Blackman (75. Taiwo), Kalmár, A. Vida – Divkovič (26. Bilenki).



Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava remizovali v sobotu v 9. kole nadstavby o titul vo Fortuna lige 2018/2019 v Michalovciach 3:3.



MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava 3:3 (2:1)



Góly: 25. Casado, 28. Diarra (z 11 m), 68. Turík - 40. Šporar, 62. Bajrič, ŽK: Vojtko, Kolesár - Suchockij. Rozhodovali: Dohál – Benko, Weiss., 1186 divákov.



Michalovce: Bieszczad – M. Kolesár, Špiriak, Grič, Vojtko - Turík - Diarra, Casado (86. Mavretič), P. Kolesár, Kountouriotis (64. Trusa) - Tounkara (70. Sulley)



Slovan: Šula - Apau, Guzmics, Bajrič, Suchockij - Ljubičič, Rabiu (19. Nono, 73. Ratao) - Čavrič, Holman, Dražič - Šporar



Futbalisti Senice zvíťazili v sobotnom domácom stretnutí 9. kola skupiny o záchranu vo Fortuna lige 2018/2019 nad Zlatými Moravcami 3:1. Hosťom nevyšiel prvý polčas, v ktorom dvakrát inkasovali a od 22. minúty hrali bez vylúčeného Noeho Kwina. Seničania sa z troch bodov tešili v treťom dueli za sebou. Zlaté Moravce sú na 10. mieste a v poslednom kole budú bojovať o to, aby sa vyhli baráži o zotrvanie. Senica má istotu záchrany.



FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce 3:1 (2:0)



Góly: 11. Kwin (vlastný), 25. Segbe, 54. Deretti - 56. Ďubek (z 11 m), ŽK: Otrísal, Deretti, Totka - Grozdanovski, Brašeň, Ľupták ČK: 22. Kwin (Zlaté Moravce), rozhodovali: Chmura - Ádám, Perát, 867 divákov



FK Senica: Vorel – Otrísal, Dias, Krč - Klapan, El Moudane, Petshi (61. Totka), Zezinho, Tešija – Deretti (75. Caro), Segbe (87. Martišiak)



ViOn Zlaté Moravce: Chovan – Brašeň, Kwin, Asanovič, Chren (78. Tkáč) – Ľupták - Válovčan, Grozdanovski, Ďubek (30. Práznovský), Kelez (40. Švec) - Dočekal

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v sobotňajšom zápase 9. kola nadstavby o záchranu vo Fortuna lige 2018/2019 na štadióne Nitry 1:0.



FC Nitra - Spartak Trnava 0:1 (0:0)



Gól: 79. depetris, ŽK: Hing-Glover (Trnava). Rozhodovali: Gemzický - D. Hrčka, Vorel, 807 divákov.



FC Nitra: Šípoš – Šurnovský, Niba, Farkaš, Kuník – Kóňa, Bilovský – Chobot, Štefanec (61. Fábry), Charizopulos (84. Sokovič) – Vestenický (80. Chovanec)



Spartak Trnava: Rusov – Lovat, Mesík, Abena, Hing-Glover (58. Turňa) – Janečka, Sloboda – Tavares (84. Čonka), Miesenböck (67. Yilmaz), Mihálek – Depetris



Futbalisti Žiliny zvíťazili v sobotnom stretnutí 9. kola skupiny o titul vo Fortuna lige 2018/2019 nad Sereďou 3:2. Zápas odohrali na bratislavských Pasienkoch. Žilinčania rozhodli v prvom polčase, v ktorom uspeli 3:1. Žilina však zostala pred bránami Európskej ligy, keď v paralelnom dueli tretí Ružomberok zdolal Dunajskú Stredu a v tabuľke má pred posledným kolom päťbodový náskok.



ŠKF iClinic Sereď - MŠK Žilina 2:3 (1:3)



Góly: 40. a 57. Špehar - 13. a 32. Škvarka, 37. Jánošík, ŽK: Ba - Sľuka, rozhodovali: Marhefka - Hrmo, Bosýnyi



Sereď: Penksa – Sus, Menich, Djiby Ba, Hučko – Ventúra (59. Pankaričan), Bilas – Morong (59. Ulrich), Špehar, Iván (76. Kuzma) – Lačný



Žilina: Holec – Vallo, Králik, Lochošvili - Sluka, Gamboš, Diaz, Škvarka, Jánošík (82. Holúbek) - Balaj (58. Boženík), Mihalík (70. Kopas)



Myjava 18. mája (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová skončia vo Fortuna lige 2018/2019 na poslednom dvanástom mieste, ktoré znamená zostup do druhej najvyššej súťaže. V 9. kole nadstavbovej skupiny o záchranu prehrali v Myjave s AS Trenčín 0:4 a zápas pred koncom sezóny zaostávajú o štyri body práve za svojím sobotným súperom. Trenčania figurujú na jedenástej priečke a v záverečnom kole zabojujú, aby sa vyhli baráži.Prvé tri góly padli z jedenástok, dve premenil Joey Sleegers a jednu Hamza Čatakovič, ktorý skóroval aj z hry a stanovil výsledok.Už v 5. minúte hlavný rozhodca Glova odpískal jedenástku po zákroku Oravca na Corryna a Sleegers ju premenil. V úvode sa hral bojovný futbal, oba tímy si uvedomovali dôležitosť duelu. Po jednej z vybojovaných lôpt odcentroval Paur, hostia sa ubránili. Ofenzívne akcii boli aj naďalej výhradne v réžii Trenčína, Corryn našiel v šestnástke Paura, ktorého zakončenie zblokoval protihráč. Ešte väčšiu šancu na zvýšenie náskoku mal Zubairu, jeho strelu zvnútra šestnástky zneškodnil brankár Vantruba. Po ďalšom centri spálil tutovku v bezprostrednej blízkosti Čatakovič. Podbrezová vystriedala už v 23. minúte, Wiezik nahradil Obročníka a práve on mohol vzápätí po príchode na trávnik vyrovnať, jeho pokus však išiel nad. Veľmi rýchlo musel striedať aj Trenčín, Paur mal zdravotné problémy a namiesto neho nastúpil Lamine. V 30. minúte zahodil tutovku na 2:0 Sleegers, keď sa po prihrávke Zubairua zameral na dôraz a chýbala mu presnosť. V nadstavenom čase úvodného dejstva domáci slávili druhý zásah a opäť z jedenástky. Kiwior fauloval Sleegersa a Čatakovič s prispením žrde prekonal Vantrubu.Cez prestávku Špyrka nahradil Halgoša a Podbrezovej zostával druhý polčas, aby sa vyhla priamemu zostupu do druhej ligy. Na zachovanie nádeje potrebovala minimálne remízu, no nedarilo sa jej súvisle zatlačiť súpera, hoci dopredu sa tlačila vo väčšom počte. To otváralo priestor na trenčianske kontry. Lamine vysunul do samostatného úniku Čatakoviča, ten však neuspel zoči-voči Vantrubovi. Na opačnej strane sa práce dočkal Šemrinec pri strele striedajúceho Špyrku. Po ojedinelej príležitosti "železiarov" prišla tretia rana do ich siete, ktorá do tretice padla z pokutového kopu. Arbiter ju zapískal po súboji Bartoša s Corrynom a Sleegers si pripísal druhý gól. Tento moment definitívne zlomil podbrezovskú snahu a rezignované mužstvo inkasovalo aj v 71. minúte, keď Čatakovič poľahky prešiel obranou a aj on pridal svoj druhý zásah. Stretnutie sa za jasného stavu iba dohrávalo, striedajúci Roguljič síce mohol zvýšiť na 5:0, ale už len záverečný hvizd spečatil zostup hostí.Liptáci vstúpili do zápasu s veľkým ofenzívnym apetítom. Hneď prvá strela, ktorá smerovala medzi žrde, znamenala aj gólový zápis. V 6. minúte Gerec sklepol loptu Mustedanagičovi a ten nedal Jedličkovi žiadnu šancu – 1:0. V 11. minúte po domácom rohovom kope Qose tesne hlavou minul bránu hostí. Postupne začali vpredu dávať vedieť o sebe aj hostia. V 33. minúte spoza "veľkého vápna“ napriahol Ronan a Macík musel vytiahnuť svoj prvý zákrok. O tri minúty na to na na druhej strane mohli domáci svoje vedenie zveľadiť, keď Gereca vychytal Jedlička a Qose nedokázal odrazenú loptu dopraviť do siete. V 44. minúte Macík včasným vybehnutím vyriešil nebezpečnú situáciu.Do druhého dejstva DAC vstúpil so snahou o vyrovnanie, ale k bezprostrednému ohrozeniu brány Liptákov sa nedostával. Naopak v 55. minúte na druhej strane pekné sólo predviedol Mustedanagič, lenže vo výhodnej pozícii tesne minul bránu. V 65. minúte po domácej brejkovej akcii Gál-Andrezly vo finálnej fáze zaváhal. V 71. minúte po ružomberskej štandartke zblízka hlavičkoval Kružliak a Jedlička na bránkovej čiare čaroval. "Ruža" umnou a organizovanou hrou si tesné vedenie udržala až do konca a po dvoch rokoch si zase zahrá Európsku ligu.Zemplín začal aj v oslabenej zostave pre zranenia niektorých hráčov proti favoritovi odvážne. V 25. minúte skóre otvoril Casado, ktorý hlavičkovým lobom prekonal Šulu. O chvíľu fauloval v pokutovom území Apau a Diarra penaltu s prehľadom premenil. Slovan sa postupne zlepšil a v 40. minúte dal po vniknutí do šestnástky už 27. gól v sezóne Šporar."Belasí" vstúpili do 2. polčasu tlakom, Šporar mal dva náznaky, no potom opäť zatlačili domáci. Po hodine hry ale vyrovnal Bajrič, ktorý sa presadil pohodlne zo vzduchu. Na radosť domáceho publika, ktoré hnalo Zemplín za historickým víťazstvom nad Slovanom, išli opäť do vedenia Michalovčania. V 68. minúte Turík využil stratu lopty hostí a po prihrávke od Tounkaru sa presadil strelou k žrdi. V 76. minúte však zblízka opäť Šporar vyrovnal a bol už len jeden gól od vyrovnania streleckého rekordu Róberta Semeníka. Domáci zareagovali šancami Sulleyho, ktorý napálil iba do tyče, resp. Trusu. Šporar mohol v 83. minúte zavŕšiť hetrik, ale obrana ho vytlačila. Duel tak dospel k deľbe bodov.Pred zápasom slávnostne odovzdali Dangubičovi cenu za gól mesiaca apríl. Seničania hrajúci vo veľkej pohode potvrdili svoju formu aj v prvom polčase. Už v 11. minúte si po priamom kope Zezinha hlavou strelil vlastný gól stopér Kwin. Ten istý hráč urobil v 22. min hrubú chybu, po ktorej zatiahol ručnú brzdu, fauloval unikajúceho Derettiho a videl ČK. Domáca prevaha bola od tohto momentu ešte výraznejšia. Dvakrát skúšal strelecké šťastie El Moundane, raz trafil brvno. V 25. minúte domáci zdvojnásobili svoje vedenie. Zezinhov center našiel na päťke Segbeho a ten hlavou usmernil loptu do siete. Hostia si vypracovali z ojedinelého protiútoku šancu. Válovčanova strela sa však iba obtrela o pravú žŕdku Vorelovej bránky, ktorý debutoval v senickom drese. V 45. min zahodil gólovú šancu Segbe, ale zoči - voči Chovanovi nepochodil.Po zmene strán tempo opadlo. Domáci kontrolovali hru. V 54. min vyšiel Záhorákom rýchly protiútok, po centri Segbeho sa z päťky presadil Deretti. O dve minúty neskôr sa hosťom podarilo streliť čestný gól, keď po faule Otrísala na Šveca nariadil rozhodca Chmura pokutový kop - Ďubek s prehľadom premenil. Seničania mohli vyhrať aj väčším rozdielom, ale Diaz a najmä dvakrát Segbe zahodili tutovky. Seničania pokračujú v spanilej jazde, keď zvíťazili siedmykrát za sebou. Domáci tréner Ricardo Cheu dal v druhom polčase šancu aj trom dorastencom - Carovi, Martišiakovi a Totkovi.Ako prvá pohrozila Trnava dvoma nebezpečnými akciami Lovata. Po polhodine sa dostal do šance domáci Vestenický, ale skóre sa nemenilo. Ani o 5 minút po strele Trnavčana Tavaresa. V 39. minúte fauloval v šestnástke Hing-Glover Chobota, ktorého stiahol za dres. Nitra kopala penaltu, ale Vestenický ju zahodil.Po hodine hry Kóňov nebezpečný pokus z priameho kopu Rusov výborne vyrazil. Potom každý chvíľku ťahal pílsku, no skóre otvorila trnava. V 79. minúte dostal Depetris dobrý center a prekonal Šipoša. Do konca súboja sa už skóre nezmenilo a Trnava v krajskom derby uspela nad rivalom. V tabuľke skupiny o záchranu je na prvom mieste s 37 bodmi rovnako ako Senica.Žilina vstúpila do zápasu najlepšie ako mohla, už v 13. minúte sa dostala do vedenia. Po rýchlej akcii poslal prihrávku z pravej strany Jánošík a Škvarka nezaváhal. Tá istá dvojica zopakovala úspešnú spoluprácu aj v 32. minúte a Škvarka pridal druhý zásah duelu. O päť minút neskôr sa dočkal zásahu aj Jánošík - hlavičku Hučka vyrazil brankár Penksa iba pred seba a Jánošík upravil na rozdiel triedy. Ten však netrval dlho, už v 40. minúte skorigoval Špehar.Po zmene strán Sereď, ktorá hostila Žilinčanov na bratislavských Pasienkoch, zdramatizovala stretnutie. V 57. minúte napriahol z diaľky a prekonal Holeca. Žilinčania mohli pridať aj ďalšie góly, ale Gamboš, Jánošík aj Kopas netrafili bránku. V závere zápasu dostala príležitosť na vyrovnanie a Sereď, ale Ulrichovu strelu chytil Holec. V nadstavenom čase prišli "šošoni" o striedajúceho útočníka Boženíka, ktorý nedohral, keď ho fauloval Ba.