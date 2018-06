Tréner Angličanov G. Southgate si vykĺbil rameno

Angličania mali v stredu deň voľna, čo Southgate využil na výbeh v Repine, neďaleko tímového tábora.

Petrohrad 20. júna (TASR) - Anglický futbalový tím utrpel v stredu na MS v Rusku nepríjemné zranenie, ktoré ale neovplyvní výkon mužstva na turnaji. Tréner Gareth Southgate si počas behu vykĺbil rameno.



"Je to lepšie správa, ako keby sa to stalo nejakému hráčovi," uviedol podľa agentúry DPA pre webovú stránku Anglickej futbalovej asociácie (FA). Angličania mali v stredu deň voľna, čo Southgate využil na výbeh v Repine, neďaleko tímového tábora. Dopadlo to však nešťastne. "Máme tu skvelý realizačný tím, rýchlo mi prišli na pomoc. Mali relaxovať, pretože aj hráčom som dal úplné voľno, mrzí ma, že som ich zbytočne zamestnal," dodal Southgate.



Angličania vstúpili do MS tesným víťazstvom 2:1 nad Tuniskom, keď v nadstavenom čase rozhodol svojim druhým gólom v zápase Harry Kane. Gól zo záveru zápasu vehementne oslavoval aj Southgate, ale lekári ho varovali, že v ďalšom zápase sa musí s oslavami krotiť. V nedeľu bude súperom "Albiónu" Panama. "Lekári mi jasne povedali, že pri oslavách nemôžem vystreliť ruky hore. Musím to rešpektovať," dodal s úsmevom bývalý úspešný anglický futbalista.