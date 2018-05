El Maestro skončil na lavičke Trnavy, Hoftych: Taký je futbalový život

El Maestro prišiel do Trnavy vlani v lete. Jeho zverenci odštartovali ročník 2017/2018 štyrmi víťazstvami.

Trnava 21. mája (TASR) - Tréner Nestor El Maestro, ktorý v uplynulej sezóne priviedol futbalistov Spartaka Trnava k zisku titulu, sa rozhodol v klube skončiť. Pre oficiálnu webovú stránku "bílych andelov" to uviedol generálny manažér Pavel Hoftych.



"Je to realita. Nestor odchádza. Taký je futbalový život. Odviedol vynikajúcu prácu. Bude nám všetkým chýbať nielen ako tréner, ale tiež kamarát. Je to skvelý človek. Som rád, že sa nám splnili spoločné sny, ktoré sme mali na začiatku tejto životnej kapitoly. Verím, že sa s jeho menom budeme stretávať v budúcnosti často. Mali by sme obrovskú radosť z toho, že svoju kariéru naštartoval práve v Spartaku," povedal Hoftych na adresu anglického kouča so srbskými koreňmi, ktorý ukončil 45-ročné trnavské čakanie na titul.



El Maestro prišiel do Trnavy vlani v lete. Jeho zverenci odštartovali ročník 2017/2018 štyrmi víťazstvami. Po nasledujúcich prehrách doma so Slovanom a v Žiline nasledovala osemzápasová séria výhier. V nadstavbe stačili hráčom Spartaka 4 triumfy pri dvoch remízach a 2 prehrách, aby sa tešili z titulu vo Fortuna lige - prvého v ére samostatnosti.



V Slovnaft Cupe stroskotal Spartak v semifinále na neskoršom víťazovi Slovane Bratislava. Po vypadnutí z pohára sa El Maestro prezentoval výrokmi, po ktorých ho Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu potrestala pokutou 6000 eur za očiernenie Slovnaft Cup-u. Zároveň mu pozastavila výkon funkcie na jeden zápas.