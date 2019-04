Tréner hokejistov 18-tky nominoval na šampionát, káder opustil Ilenčík

Nominácia SR "18" na MS /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Brankári: Samuel Hlavaj (Lincoln Stars, USHL), Šimon Latkóczy (Dukla Trenčín), Patrik Kozel (Vaasan Sport, Fín.)



Obrancovia: Michal Beňo (JYP Jyväskylä, Fín.), František Gajdoš (Sparta Praha, ČR), Andrej Golian (HC 07 Detva), Matúš Hlaváč (HC Olomouc, ČR), Samuel Kňažko (TPS Turku, Fín.), Matúš Lukáš Lavička (MHA Martin), Dávid Mudrák (TUTO Hockey, Fín.), Oliver Turan (Acadie-Bathurst Titan, QMJHL)



Útočníci: Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs, QMJHL), Juraj Eliaš (EC Red Bull Salzburg, Rak.), Jozef Haščák (HK Dukla Trenčín), Martin Chromiak (HK Dukla Trenčín), Simon Jellúš (Lulea HF, Švéd.), Samuel Krajč (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica), Alex František Kupka (HC Slovan Bratislava), Ján Lašák (South Florida Hockey Academy, USA), Michal Mrázik (Rögle BK, Švéd.), Dominik Sojka (HC '05 Banská Bystrica), Lukáš Škvarek (Springfield Jr. Pics, USPHL), Artur Turanský (Selects Hockey Academy, USA), Adrián Valigura (HK ŠKP Poprad)

Örnsköldsvik 16. apríla (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov Viliam Čacho oznámil záverečnú nomináciu na majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie, ktoré od štvrtka štartujú vo švédskych mestách Örnsköldsvik a Umea (18. - 28. apríla). Po víťaznej generálke so Švajčiarskom (6:4) vo fínskom Vierumäki urobil posledný škrt v kádri, ktorý opustil obranca Matej Ilenčík. V tíme tak zostalo 24 hráčov.vysvetlil Čacho.prezradil meno hráča, ktorému zostal v rukách Čierny Peter.citoval trénera SR "18" oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Slovenská "osemnástka" je už v dejisku základnej skupiny MS, do Örnsköldsviku prišla po dlhej, štrnásť hodín trvajúcej ceste z Vierumäki. Káder momentálne tvorí trojica brankárov a 21 korčuliarov. Na stredajšom direktoriáte však môže slovenská výprava zapísať na súpisku maximálne 20 korčuliarov.dodal Čacho.