Trénerovi hokejistov SR Ramsaymu sa po MS končí zmluva. Predĺži ju?

Kanadský kormidelník zasadol na slovenskú lavičku po svetovom šampionáte 2017 a podpísal kontrakt na dva roky.

Košice 20. mája (TASR) - Utorňajší zápas na domácich majstrovstvách sveta proti Dánsku môže byť posledný pre trénera Craiga Ramsayho pri kormidle slovenskej reprezentácie. Kanadský odborník v jeho predvečer uviedol, že zatiaľ nerozmýšľal nad prípadným predĺžením zmluvy, ktorá sa skončí po šampionáte, a ešte sa o tom nerozprával ani s vedením zväzu.



Ramsay zasadol na slovenskú lavičku po MS 2017 a podpísal zmluvu na dva roky. "Čas pri slovenskej reprezentácii som si skutočne užíval a vždy budem ochotný pomôcť. Ale o pokračovaní som zatiaľ neuvažoval, keďže sa vždy sústredím len na jednu vec. Budeme sa o tom ešte rozprávať," povedal v pondelok pred posledným duelom na domácich MS.



Ani na nich, už šiesty rok za sebou, sa Slovensko neprebojovalo do štvrťfinále. Nič na tom nezmení ani prípadné víťazstvo proti Dánsku. Pre domácich hokejistov však má veľký význam, turnaj chcú ukončiť s hrdosťou a odvďačiť sa tak fanúšikom za necelé dva týždne, počas ktorých vytvárali v košickej Steel Aréne skvelú atmosféru. "Rozprávali sme sa o našej hrdosti a že zajtra musíme ukázať špičkový výkon. Dáni budú hrať rýchly a fyzický hokej, na to sa musíme pripraviť. Celkovo sme mali dobré štarty do zápasov a to je pre nás veľmi dôležité aj teraz. Chceme držať puk a hrať najmä v ich pásme," pokračoval Ramsay.



Utorňajší duel bude posledný aj pre Ladislava Nagya, nie však iba na tohtoročných majstrovstvách, ale celkovo. Tridsaťdeväťročný útočník sa definitívne rozhodol ukončiť bohatú a úspešnú kariéru. "Bol dobrý hráč veľmi dlhý čas. Mať v jeho veku takú dobrú sezónu je super. Pre nás bol veľmi dôležitý, vyhrával súboje pri mantineloch s oveľa mladšími hráčmi, vytváral šance, skóroval. Je to jednoducho šampión, ktorý mal krásnu kariéru. Skončiť je vždy ťažké rozhodnutie. Urobil ho pre seba a to je najdôležitejšie," dodal Ramsay.