Tréner hokejistov SR privítal na utorňajšom zraze už aj posily z NHL

Káder SR pred dvojzápasom Euro Hockey Challenge proti ČR:

Brankári: Marek ČILIAK (HC Kometa Brno 9/0), Július HUDÁČEK (Spartak Moskva 45/0), Denis GODLA (KalPa Kuopio 8/0)



Obrancovia: Mário GRMAN (HC Slovan Bratislava 20/0), Patrik KOCH (HC Košice 8/0), Marek ĎALOGA (Mora IK 83/9), Mislav ROSANDIČ (Mountfield HK 16/0), Michal ČAJKOVSKÝ (Dinamo Moskva 52/5), Martin ŠTAJNOCH (Norimberg Ice Tigers 27/1), Martin FEHÉRVÁRY (HV 71 22/1), Christián JAROŠ (Ottawa Senators 26/3), Andrej SEKERA (Edmonton Oilers 71/10)



Útočníci: Dávid BONDRA (HK Poprad 25/4), Dávid BUC (HC Slovan Bratislava 30/3), Samuel BUČEK (HK Nitra 4/3), Milan KYTNÁR (HKM Zvolen 16/0), Róbert LANTOŠI (HK Nitra 7/1), Adam LIŠKA (HC Slovan Bratislava 7/1), Mário LUNTER (HC'05 Banská Bystrica 4/0), Patrik SVITANA (HK Poprad 26/1), Ladislav NAGY (HC Košice 112/34), Radovan PULIŠ (HC 07 Detva 15/4), Matúš SUKEĽ (HC Slovan Bratislava 19/1), Marián STUDENIČ (Binghamton Devils - USA/AHL 2/1), Richard PÁNIK (Arizona Coyotes 37/2, Tomáš TATAR (Montreal Canadiens 47/11), Tomáš ZIGO (HC '05 Banská Bystrica 8/1).

Piešťany 23. apríla (TASR) - Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu sa na utorňajšom zraze v Piešťanoch hlásili pred dvojzápasom s Českom už aj posily z NHL. Do kádra pribudli obrancovia Christián Jaroš z Ottawy Senators a Andrej Sekera z Edmontonu Oilers, v Trenčíne a Nitre budú k dispozícii aj útočníci Tomáš Tatar z Montrealu Canadiens a Richard Pánik z Arizony Coyotes. Na zraz dorazil aj brankár Marek Čiliak z Brna a štvorica finalistov z Tipsport Ligy.Po dvojzápase v Rakúsku (5:1, a 2:1 sn) vyradili generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan a Ramsay z kádra útočníkov Michala Chovana, Rastislava Špirka, Lukáša Cingela a Martina Bakoša, skončil aj obranca Michal Sersen a brankár Andrej Košarišťan. Okrem Čiliaka a štvorice hráčov z NHL doplnili reprezentáciu útočníci Samuel Buček, Róbert Lantoši (obaja Nitra), Mário Lunter a Tomáš Zigo (obaja Banská Bystrica).povedal Buček. V kabíne sa zatiaľ so žartovnými poznámkami od hráčov Banskej Bystrice na margo prehry vo finále Tipsport Ligy nestretol, ale očakáva ich.usmial sa čerstvý víťaz ankety Zlatá korčuľa pre najužitočnejšieho hráča Kaufland play off Tipsport Ligy.Buček sa v kabíne najviac tešil na Tatara s Pánikom:Pánik na zraze napokon pred novinárov nepredstúpil. Cez hovorcu oznámil, že hovoriť bude až počas MS v mix zóne.Realizačnému tímu už prisľúbili účasť na šampionáte aj obranca Erik Černák z Tampy Bay Lightning a útočník Marko Daňo z Winnipegu Jets. Obaja sa zapoja do prípravy pred svetovým šampionátom v jej záverečnej fáze na budúci týždeň. Christián Jaroš si po návrate zo zámoria oddýchol a už sa nevie dočkať zápasov s Čechmi:Dvadsaťtriročný obranca odohral v tejto sezóne za "senátorov" z Ottawy 61 zápasov s bilanciou jeden gól a deväť asistencií a výraznejšie sa usadil v prvom tíme. Na farme v Belleville odohral iba jediný duel. V závere sezóny sa však zranil a zdalo sa, že jeho účasť na MS dostala trhliny.dodal Jaroš. Ako rodený Košičan bude mať na domácich MS špeciálnu motiváciu, známi a príbuzní ho už žiadajú o vstupenky.Slovenskí hokejisti zatiaľ v príprave zvíťazili v dvoch dueloch, v oboch v Rakúsku nad domácim výberom. Predtým zaknihovali prehry 0:4 so Švédskom v Topoľčanoch a neuspeli ani v dvojzápase s Nemeckom v Kaufbeurene a Garmisch-Partenkirchene (1:2 a 1:3). Najbližšie sa v rámci Euro Hockey Challenge stretnú s Českom v piatok v Trenčíne (18.00 h) a o deň neskôr v Nitre (18.00). V záverečnej príprave budú Slováci pokračovať duelom s Veľkou Britániou v Poprade (4. mája) a generálkou na MS bude súboj s Nórmi v Michalovciach (7. mája).