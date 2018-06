Tréner Korkut predĺžil kontrakt s VfB Stuttgart do leta 2020

Štyridsaťštyriročný Korkut vedie hráčov Stuttgartu od januára, keď podpísal kontrakt do leta 2019.

Stuttgart 10. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart predĺžil zmluvu s trénerom Tayfunom Korkutom do 30. júna 2020. V nedeľu to oznámil športový riaditeľ bundesligistu Michael Reschke.



"Chceme pokračovať v úspešnej ceste, po ktorej kráčame v poslednom období," citovala Korkuta agentúra DPA.



Štyridsaťštyriročný Korkut vedie hráčov Stuttgartu od januára, keď podpísal kontrakt do leta 2019.