Tréner Kozák plánuje proti Thajsku urobiť osem zmien v zostave

Bangkok 24. marca (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák má vo finále Kráľovského pohára proti domácemu Thajsku v pláne urobiť až osem zmien v základnej zostave oproti duelu so Spojenými arabskými emirátmi. Po semifinálovej výhre 2:1 nad SAE nastúpia Slováci v boji o trofej v nedeľu o 19.30 h miestneho času proti domácim, ktorí v rozstrele zo značky 11 m vyradili Gabon.



Kozák zápas Thajska s africkým tímom videl a súpera má teda zmapovaného. "Áno, už som si tento zápas pozrel, ale mal som možnosť aj predtým vidieť Thajsko vo viacerých súbojoch. Je to mužstvo, ktoré bude v domácom prostredí nebezpečné nakoľko predpokladám, že bude plný štadión. Po ich víťazstve s Gabonom tu vládne taká žičlivá atmosféra a to je pre futbal dobre. Som rád, že hráme s nimi. Bude to dôstojné vyvrcholenie turnaja, pretože budú hrať domáci a mal by byť plný dom. Pre mňa je dôležité, aby sme sa čo najlepšie pripravili na toto finále, podali najlepší výkon a boli úspešní," povedal Kozák pre web SFZ. "Som presvedčený, že po fyzickej stránke budeme na tom vo finále lepšie ako proti SAE nakoľko, tam to bolo extrémne ťažké. Keď sme odchádzali zo Slovenska vládli tam mínusové teploty a v čase výkopu v Bangkoku bolo cez tridsať stupňov a nedalo sa dýchať. Na druhý deň po tomto dueli sme trénovali už o 19.30 h a chlapci cítili, že to bola zmena k lepšiemu, pretože teplota klesla, vzduch bol o tomto večernom čase lepší. Navyše sme tu zase o dva dni dlhšie a teda zmena na aklimatizáciu bola teraz pred finále dlhšia a hráči sa cítia už lepšie. Verím, že to potvrdia aj na ihrisku," dodal Kozák.



Tréner SR avizoval, že šancu dostanú všetci hráči a na margo zmien v zostave uviedol: "Chcem dať príležitosť všetkým hráčom. No troška sa to skomplikovalo tým, že môžem striedať len troch a nie ako býva v príprave zvykom šiestich chlapcov. Ale opakujem, budem sa snažiť dať šancu všetkým. Ideme ešte trénovať, ale zatiaľ som nastavený tak, že pokiaľ sa nič nestane, tak iba traja hráči budú hrať z tímu, ktorý vybehol na trávnik proti SAE. Malo by to opäť byť kompaktné mužstvo, ktoré to na ihrisku aj potvrdí, pretože sú tu už dlhšie, máme vytvorené dobré podmienky až na tú teplotu. Verím, že tí, ktorí nehrali v prvom dueli využili čas dobre sa pripraviť a urobia všetko pre víťazstvo."



Slovenská reprezentácia už na tomto turnaji raz hrala. Bolo to v roku 2004 a vtedy domácich po remíze 1:1 po riadnom hracom zdolala v rozstrele z 11 m 5:4. "Penalty skúšame po každom tréningu, veď sme prišli na turnaj, kde v prípade nerozhodného výsledku sa bude rozhodovať z bieleho bodu. Je to aj na spestrenie, aby človek mal prehľad o hráčoch ako sú na tom pri kopaní jedenástok. Teda pripravujeme sa aj na to, ale radi by sme vyhrali v riadnom hracom čase," uzavrel Kozák.



Na tlačovej konferencii sa po boku kormidelníka SR namiesto kapitána Martina Škrtela predstavil jeho spoluhráč z obrany Milan Škriniar: Teraz sme tu už dlhší čas, už sme si zvykli a každý vieme, čo to naše telo potrebuje v tomto počasí. Podľa mňa by mal byť finálový duel z tohto pohľadu o mnoho kvalitnejší a verím, že aj bude. Niečo sme sa už o nich dozvedeli, budeme si pozerať ešte video. Čo sa týka ich duelu s Gabonom, tak vieme, že to bol vyrovnaný súboj, ktorý oni zvládli na penalty. Myslím si však, že dôležité bude, aby sme sa sústredili len na seba, pretože kvalita je na našej strane, ale musíme to dokázať na ihrisku. Chceli by sme sa vyvarovať zbytočných chýb či strát lôpt, aby sme nemuseli behať navyše. Pokúsime sa udržať loptu na svojich kopačkách, streliť nejaké góly a vyhrať. Sme radi, že sa domáce mužstvo dostalo do finále. Že ľudia budú mať väčší záujem, ako to bolo pri našom prvom zápase, a že príde plný štadión. To by bolo super, boli by sme veľmi radi. Považujú nás za favorita a my to chceme na ihrisku dokázať. Všetci musíme byť pripravení na sto percent, aby sme mohli pomôcť mužstvu."