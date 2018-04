Tréner Kucsa povedie Piešťanské Čajky

Pri kormidle tretieho tímu uplynulej sezóny ženskej basketbalovej extraligy nahradil Martina Pospíšila.

Piešťany 17. apríla (TASR) - Novým trénerom Piešťanských Čajok sa stal Richard Kucsa. Pri kormidle tretieho tímu uplynulej sezóny ženskej basketbalovej extraligy nahradil Martina Pospíšila, informuje utorkové vydanie denníka Šport.



"Patrí medzi nových dostatočne erudovaných trénerov a navyše dobre pozná filozofiu aj fungovanie nášho klubu. Už sme s ním začali aj rokovať o skladbe tímu na budúcu sezónu, pričom osobne by som bola rada, keby väčšina terajších hráčok u nás ostala," citoval denník Šport generálnu manažérku Čajok Bronislavu Borovičkovú.



Kucsa bol v uplynulých troch sezónach Pospíšilov asistent v Piešťanoch. V tej istej asistentskej pozícii sa predstavil vlani po boku Mariana Svobodu na ME žien v Česku, v minulosti sám viedol slovenskú reprezentáciu dievčat do 18 rokov.