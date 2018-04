Tréner Nemecka Löw počíta na šampionát aj s Neuerom

Úradujúci majstri sveta sa na mundiale v základnej F-skupine stretnú s Mexikom, Švédskom a Kórejskou republikou.

Mníchov 25. apríla (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw počíta na MS 2018 do Ruska aj so službami brankára Bayernu Mníchov Manuela Neuera.



"V tomto okamihu sa rozhodne. Sme v neustálom telefonickom kontakte. Počítame, že bude s nami v prípravnom kempe," citovala slová kouča agentúra DPA.



Löw oznámi predbežnú nomináciu pre šampionát v Rusku 15. mája. Neuer by sa mohol v bránke objaviť 2. júna v prípravnom zápase proti Rakúsku v Klagenfurte. Gólman naposledy reprezentoval Nemecko v októbri 2016. Momentálne sa zo zotavuje zo zranenia chodidla a v posledných dňoch opäť trénoval.



