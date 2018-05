Tréner Nemecka Löw predbežne garantuje Neuerovi pozíciu jednotky

Löw sa musí do 4. júna rozhodnúť, či 32-ročného Neuera zaradí do nominácie na MS vo futbale v Rusku.

Berlín 26. mája (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw predbežne garantuje brankárovi Manuelovi Neuerovi pozíciu jednotky na MS 2018.



"Ak sa rozhodneme, že ho zoberieme so sebou. A ak sa on bude cítiť, že je zdravotne v poriadku," cituje slová kouča agentúra dpa. Löw sa musí do 4. júna rozhodnúť, či 32-ročného Neuera zaradí do nominácie.



Na celú vec skepticky nazerá bývalý brankár nemeckého výberu Tim Wiese: "Trištvrteročná nútená pauza je dlhá doba. Chýba mu herná prax a príprava je krátka. Nie som však s nimi v prípravnom kempe, preto si nemôžem dovoliť presné hodnotenie."