Tréner Sevilly Caparros má leukémiu, bude pokračovať v práci

Sevilla momentálne figuruje na piatom mieste tabuľky najvyššej súťaže.

Sevilla 7. apríla (TASR) - Tréner španielskeho futbalového klubu FC Sevilla Joaquin Caparros má leukémiu, no naďalej zostáva so svojimi zverencami.



"Mám chronickú leukémiu, no tá mi nezabráni, aby som pokračoval v práci. Žijem normálny život. Už o tom nebudem hovoriť, ale chcel som, aby všetci vedeli, že je všetko v poriadku," cituje slová 63-ročného kouča agentúra AP.



