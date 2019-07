Tréner Sutjesky po postupe ďakoval hráčom, bol to ich večer

Sutjesku čaká v druhom predkole cyperský majster Apoel Nikózia, po vyradení Slovana si trúfa aj na túto prekážku.

Nikšič 18. júla (TASR) - Veľmi emotívne prežíval svoje pocity po stredajšom odvetnom zápase 1. predkola LM Nikola Rakojevič. Tréner Sutjesky Nikšič mal slzy na krajíčku, na tlačovej konferencii ďakoval svojim hráčom. Čiernohorci po prvý raz v histórii klubu postúpili v najelitnejšej európskej súťaži do 2. predkola, keď v dvojzápase zastavili bratislavský Slovan.



"Čo môžem pre vás urobiť? Mali by tu byť hráči, nie ja. Im treba ďakovať," začal Rakojevič tlačovú konferenciu s roztraseným hlasom. "Bol to ich večer. Verili si, ukázali, že sa nevzdajú. Bál som sa súpera, pretože začal s prípravou o 15 dní skôr ako my, vedel som, že budú agresívnejší," citoval slová 61-ročného trénera portál vijesti.me.



Práve nezlomnosť a sebadôvera jeho zverencov vyústila do gólu, ktorým v nadstavenom čase poslali zápas do predĺženia. Sutjeska tak zopakovala scenár z prvého zápasu, v ktorom rovnako udrela v úplnom závere. Jej hráči potom ukázali pevnejšie nervy aj v jedenástkovom rozstrele. "Hráči verili až do konca. Povedal som im cez polčas, že ak neveria, nemusíme ísť ani na ihrisko. A pochopili to," povedal Rakojevič.



Sutjesku čaká v druhom predkole cyperský majster Apoel Nikózia, po vyradení Slovana si trúfa aj na túto prekážku. "Budeme sa pripravovať normálne, zbierame údaje. Apoel je možno lepší tím, ale ukázali sme futbalovú odvahu proti Slovanu a dúfam, že v tom budeme pokračovať v ďalších zápasoch," uzavrel Rakojevič.